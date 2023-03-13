Улан-Удэ накрыл сильный снегопад

Мэрия предупреждает горожан об опасности гололёда

Из-за снегопада к подсыпке городских магистралей подключены дополнительные машины с разбрасывателями песка. Они призваны обеспечить безопасное движение транспорта.

До начала осадков комбинат по благоустройству всю ночь в штатном режиме подсыпал скользкие участки. В первую очередь подсыпают наиболее опасные места: крутые спуски и подъемы, перекрестки, карманы остановок.

Мэрия Улан-Удэ предупредила, что из-за тёплой погоды на дорогах столицы Бурятии возможно образование гололёда. Жителей и гостей города просят быть предельно внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефоны. По возможности использовать для передвижения общественный транспорт.



Весной прошлого года весенние снегопады парализовали Улан-Удэ 4 и 6 апреля.

















