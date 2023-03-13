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В Улан-Удэ разыграли кубок по каратэ

В Улан-Удэ разыграли кубок по каратэ
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
За медали также боролись спортсмены из Читы и Иркутска

11 марта в столице Бурятии состоялся кубок города Улан-Удэ по кёкусин-кан каратэ-до. Соревнования проводились в культурно-спортивном комплексе. В турнире приняли участие более 165 спортсменов из Иркутска, Читы и Улан-Удэ.

По итогам соревнований команда столицы Бурятии завоевала 25 золотых, 24 серебряных и 25 бронзовых медалей, заняв первое командное место. На втором месте – город Чита, третье место заняла команда Иркутска.

Лучшим бойцом турнира была признана Александра Н. из Улан-Удэ. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
каратэ Бурятия Улан-Удэ спорт кубок

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