В Улан-Удэ разыграли кубок по каратэ

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

За медали также боролись спортсмены из Читы и Иркутска



11 марта в столице Бурятии состоялся кубок города Улан-Удэ по кёкусин-кан каратэ-до. Соревнования проводились в культурно-спортивном комплексе. В турнире приняли участие более 165 спортсменов из Иркутска, Читы и Улан-Удэ.



По итогам соревнований команда столицы Бурятии завоевала 25 золотых, 24 серебряных и 25 бронзовых медалей, заняв первое командное место. На втором месте – город Чита, третье место заняла команда Иркутска.



Лучшим бойцом турнира была признана Александра Н. из Улан-Удэ. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

