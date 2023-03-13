Жительница Бурятии встретилась с сыном-военнослужащим после долгой разлуки

Увидев его, накрывавшая на стол женщина выронила всё из рук



В группе «Тарбагатай-инфо 24/7» на днях выложили трогательное видео. На нём запечатлён момент долгожданной встречи главы одного из сельских поселений района и её сына, принимающего участие в специальной военной операции. Они не виделись с начала СВО.



Наша землячка отправилась волонтёром в Джанкой. Это город на севере Крыма, где живут добровольцы из Бурятии. Они арендуют дом и готовят там еду для военнослужащих. После блюда передают в палатку, установленную на границе с Запорожской областью. Её уже называют «островом надежды».



Одна из волонтёров – Евгения Ахтасова – рассказала: от матери до последнего держали в секрете, что сын уже на подъезде, но она всё равно ждала и надеялась.



- Когда он зашёл в палатку, мама занималась хозяйскими делами – кормила бойцов. Когда сын появился, сначала даже не поняла этого, не заметила и, как и всех остальных, добродушно пригласила за стол. А когда увидела его, из её рук выпало всё. Побежала обнимать. Мы все плакали от радости, – цитирует Евгению Ахтасову «Тарбагатай-инфо 24/7».



Военнослужащий пришёл не с пустыми руками – принёс маме букет цветов. А она крепко прижимала его к себе несколько минут и, судя по видео, не могла сдержать слёзы.

