В концерте примут участие лауреаты и призёры международных музыкальных конкурсов
В столице Бурятии состоится концерт «Чарующие звуки ятаги». Мероприятие пройдёт 22 марта в концертно-театральном центре ВСГИК «Феникс».
Концерт подготовлен отделением народных инструментов кафедры инструментального исполнительства и музыкального искусства эстрады. Режиссёром и ведущим концерта станет заслуженный артист РБ Зоригто Тогочиев.
В программе примут участие преподаватель Монгольского государственного университета культуры и искусств, лауреат и призёр международных, всероссийских музыкальных конкурсов Човжоогийн Амарбаясгалан; выпускница Китайского национального университета, аспирант искусствоведения Монгольского государственного университета культуры и искусств, лауреат и призёр международных музыкальных конкурсов Ли На, а также другие артисты из Монголии, Китая, Республики Тыва и Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба ВСГИК.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ прозвучат «Чарующие звуки ятаги»
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