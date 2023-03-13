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В Улан-Удэ прозвучат «Чарующие звуки ятаги»

В Улан-Удэ прозвучат «Чарующие звуки ятаги»
Общество,  Фото:pixabay.com
В концерте примут участие лауреаты и призёры международных музыкальных конкурсов

В столице Бурятии состоится концерт «Чарующие звуки ятаги». Мероприятие пройдёт 22 марта в концертно-театральном центре ВСГИК «Феникс».

Концерт подготовлен отделением народных инструментов кафедры инструментального исполнительства и музыкального искусства эстрады. Режиссёром и ведущим концерта станет заслуженный артист РБ Зоригто Тогочиев.

В программе примут участие преподаватель Монгольского государственного университета культуры и искусств, лауреат и призёр международных, всероссийских музыкальных конкурсов Човжоогийн Амарбаясгалан; выпускница Китайского национального университета, аспирант искусствоведения Монгольского государственного университета культуры и искусств, лауреат и призёр международных музыкальных конкурсов Ли На, а также другие артисты из Монголии, Китая, Республики Тыва и Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба ВСГИК.

Возрастное ограничение: 6+.

Улан-Удэ концерт народные инструменты

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