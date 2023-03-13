«Наставники специального назначения» из Бурятии проходят подготовку в центре «Машук»

С мая они будут воспитывать юных патриотов



В минувшие выходные в центре знаний «Машук» в Пятигорске начала работу новая образовательная программа по подготовке инструкторов для центров военно-патриотического воспитания детей и молодёжи. Слушателями курса стали почти 250 человек из разных регионов страны.

Бурятия в их числе. «Вместе с заместителем председателя правительства Бурятии Иваном Альхеевым посетили наших ребят», - рассказал депутат Госдумы Вчеслав Дамдинцурунов. Он входит в комитет по молодёжной политике нижней палаты парламента России.

«Они проходят обучение и подготовку для дальнейшей работы в республиканском Центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, - сообщил Дамдинцурунов.- Очень интересная и насыщенная программа, которая даст много полезных знаний нашим ребятам!»

Депутат назвал будущих инструкторов «наставниками специального назначения». Они будут преподавать в военно-патриотических центрах, которые уже с мая начнут открываться по всей стране. Это была инициатива первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко и вице-премьера правительства, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева,

Для инструкторов это уже второй этап подготовки, сообщает центр «Машук». Совсем недавно они вернулись из Гудермеса, где изучали тактико-специальные дисциплины. А в Пятигорске на протяжении четырёх тематических дней встречаются с людьми, которые проводят лекции и встречи о патриотизме, целях СВО. Им также расскажут подробнее о глобальном противостоянии России, США и Китая, консолидации российского общества и методах противостояния в информационной войне.

Открывая программу в Пятигорске, Сергей Кириенко отметил, что это часть большого плана по возрождению работы с молодежью:

- Любой вызов - время возможностей. Вопрос - как ими воспользоваться? Нам надо выстроить эффективную систему воспитания молодого поколения. Вам работать с ребятами, в первую очередь. Все, о чем мы говорим, надо встроить в процесс обучения. Ведь воспитание проходит на личном примере. Убеждения передаются только от человека к человеку.

«Байкал-Daily» сообщал, что для размещения пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания выбраны двенадцать регионов: Бурятия, Донецкая Народная Республика, Калмыкия, Татарстан, Чеченская Республика, Хабаровский край, Белгородская, Кемеровская, Псковская, Свердловская, Тюменская области и Ямало-Ненецкий автономный округ.