В Бурятии сельских школьников накормили сырыми котлетами













- Нет-нет, это не тюрьма, а столовая в школе № 4, – отметили тогда в комментарии к фотографии.



Впрочем, большинство посетителей паблика недоумение неизвестного автора не разделили. По их мнению, важно не то, из чего сделаны тарелки, а то, что в них лежит. «Там и десять лет назад была такая посуда. Ничего страшного. Ели и нормально было, никто не возникал», «У нас раньше такая же была в школе. Конечно, эстетики никакой, но лишь бы вкусно было», «Это чтобы ничего не разбить», – отмечали интернет-пользователи.



Нашлись и те, кто от металлических тарелок и кружек, напоминающих те, что есть в местах не столь отдалённых, не в восторге.



- А почему 30 лет назад нас кормили из нормальной стеклянной посуды, а сейчас – из металлической? Если честно, мне не нравится такая. Понятно, что практичная, но не до такой же степени, – высказалась одна из подписчиц.



Другая её поддержала: «А разве она по СанПину подходит для детей? Особенно кружки – горячий чай из таких пить невозможно. Да и обрабатывать как следует».

Месяц назад в паблике «Аноним Кяхты» во «ВКонтакте» тоже выложили снимок из столовой местной СОШ. На первый взгляд, на нём – обычный обед: хлеб, суп, котлеты, чай в кружках. Но автора фото смутила «тюремная» посуда, в которой была еда. Судя по всему, она изготовлена из алюминия.- Нет-нет, это не тюрьма, а столовая в школе № 4, – отметили тогда в комментарии к фотографии.Впрочем, большинство посетителей паблика недоумение неизвестного автора не разделили. По их мнению, важно не то, из чего сделаны тарелки, а то, что в них лежит. «Там и десять лет назад была такая посуда. Ничего страшного. Ели и нормально было, никто не возникал», «У нас раньше такая же была в школе. Конечно, эстетики никакой, но лишь бы вкусно было», «Это чтобы ничего не разбить», – отмечали интернет-пользователи.Нашлись и те, кто от металлических тарелок и кружек, напоминающих те, что есть в местах не столь отдалённых, не в восторге.- А почему 30 лет назад нас кормили из нормальной стеклянной посуды, а сейчас – из металлической? Если честно, мне не нравится такая. Понятно, что практичная, но не до такой же степени, – высказалась одна из подписчиц.Другая её поддержала: «А разве она по СанПину подходит для детей? Особенно кружки – горячий чай из таких пить невозможно. Да и обрабатывать как следует». Подобный инцидент произошёл весной 2021-го в Екатеринбурге – тогда детей в одной из школ города также пытались накормить полусырыми котлетами. Это даже стало поводом для прокурорской проверки.

Недавно в паблике zloi_03 во «ВКонтакте» появилось фото, сделанное в одной из средних школ Тарбагатайского района Бурятии. На снимке – котлеты из полусырого фарша, которые, как утверждает автор, приготовили на обед ученикам школы.- За плохую учёбу накормили сырыми котлетами, – говорится в посте.Впрочем, многие не поверили, что фотографию сделали в школьной столовой. Другие отметили: выглядит блюдо просто отвратительно, да и размазанное по тарелке картофельное пюре аппетит не прибавляет.