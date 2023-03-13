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В Улан-Удэ разогнали детей, игравших на Селенге

В Улан-Удэ разогнали детей, игравших на Селенге
Общество,  Фото:Комитет гражданской обороны, ЧС И ОБ Улан-Удэ
Шестеро ребятишек развлекались прямо возле полыньи

Этот инцидент произошёл в воскресенье, 12 марта. В 17:14 в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) поступило сообщение, что на льду напротив торгово-развлекательного центра «Пионер» находятся шестеро несовершеннолетних. Туда сразу же отправились сотрудники улан-удэнской поисково-спасательной службы.

Прибыв на место, спасатели увидели, что ребятишки 13-15 лет в самом деле находятся на реке – вблизи полыньи. Детей оттуда выдворили и провели с ними профилактическую беседу об опасности игр на льду. После юных горожан передали сотрудникам полиции, которые после должны были отправить их к родителям, рассказали в комитете гражданской обороны и ЧС администрации Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», с наступлением тепла в Улан-Удэ ужесточили контроль за обстановкой на водоёмах. Чтобы предотвратить провалы людей и машин под лёд, около подтаявших рек установили 18 знаков с предупреждением, что выход и выезд на них запрещён. Однако некоторых автомобилистов это не останавливает.

- Водители, пренебрегая запрещающими информационными знаками и минуя преграждающие путь блоки, выезжают на лёд, чтобы сократить путь, – рассказывал ранее зампредседателя комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности Дмитрий Фёдоров.

По его словам, в зоне риска – и несовершеннолетние. Спасатели вместе с представителями администраций районов, комиссии по делам несовершеннолетних, ПДН и УВД по Улан-Удэ проводят патрулирование в потенциально опасных местах. В этом списке – остров Богородский у Селенги, микрорайоны «Дивизионный» и «Зенит» вдоль её правого берега и участок от микрорайона «Лазо» до Нового моста через Уду. Около береговой линии установили бетонные столбы.

В столице Бурятии действует только одна официальная ледовая переправа – в микрорайоне «Мостовой». Последние замеры показали: средняя толщина льда на Уде и Селенге составляет 70 сантиметров.



Селенга лёд дети спасатели

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