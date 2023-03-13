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По селу в Бурятии потекли загадочные «кровавые» ручьи

По селу в Бурятии потекли загадочные «кровавые» ручьи
Общество,  Фото:«Мухоршибирь-инфо.24/7»
Красная вода могла появиться из-под земли

На днях по улице Ленина в селе Мухоршибирь потекли «кровавые» ручьи. Потоки воды странного красного цвета заметили местные жители, которые сообщили об этом в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

- Все в панике, говорят, что похоже на кровь. А может, это что из-под земли что-то выходит, реактивы. Так-то правда неприятная картина, – рассказали сельчане.

Фото и видео с красными ручьями отправили местным властям. Первый замглавы районной администрации Олег Кожевин отметил: осмотр, показал, что окрашенная вода вытекает из двора заброшенного дома.
- Она течёт из-под ворот и далее – к магазину «Фортуна». На кровь не похоже. Это вещество непонятного происхождения. Специфического запаха нет, – подчеркнул Кожевин.

Вскоре удалось найти хозяев заброшенной постройки. Они живут там же, в Мухоршибири. Чиновники договорились с ними о встрече. 

В субботу, 11 марта, представители сельской администрации осмотрели территории около двух домов – № 142 и 144. Никаких биологических отходов там не обнаружили. В вайбер-группе уточнили, что окрашенная жидкость просочилась из-под забора между дворами.

- Рядом с ним – небольшая свалка из досок, разобрать которую не получилось – всё замёрзло. Потом вода стекала по наклонной, вытекала из-под ворот 144-го и из-под забора 142-го дома, бежала в направлении канавы, в сторону улицы Доржиева мимо жилых домов, магазина и здания гостиницы «Визит», – говорится в «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Подтёки были на всём протяжении канавы – от жилого дома до магазина. Позже и внутри неё тоже обнаружили новые цветные пятна от воды – словно её «выдавливало» на поверхность из почвы. Те, что более свежие, были ярче.

Установить, откуда взялась «кровавая» вода, не удалось. Власти обратились в Бурприроднадзор и Роспотребнадзор с просьбой взять пробы и обследовать этот участок, а чтобы остановить поток, решили сделать небольшую насыпь в виде кармана возле построек и после проследить, исчезнет ли после этого цветная вода в канаве. Если да, значит, источник во дворе 144-го дома либо возле забора под свалкой во дворе 142-го. Её разберут с наступлением тепла.

Если вода в канаве останется, значит, она выходит на поверхность и в других местах на улице Ленина. «Будем следить и продолжим искать причину происходящего», – заверила глава сельского поселения «Мухоршибирское» Ольга Янькова.
природа вода Мухоршибирский район

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