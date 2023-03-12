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Нейросеть «очеловечила» Ангарск и Братск

Нейросеть «очеловечила» Ангарск и Братск
Общество, 
Артами поделились интернет-пользователи

Все большую популярность набирают фантастические портреты и пейзажи, сгенерированные нейросетью Midjourney. Сначала жители нашей страны выкладывали удивительной красоты пейзажи, нарисованные нейросетью. В том числе это были пейзажи Тункинской долиныдостопримечательности Улан-Удэкрасоты Байкала и даже туристические события, например, фестиваль скорости «Байкальская миля» (6+).

Потом с помощью нейросети были созданы человеческие портреты 22 российских городов. Улан-Удэ предстал в образе сурового мужчины. Затем в Сети появились портреты озера Байкал и реки Ангара в человеческом обличье, которые напоминают правителей водного царства.

А к 8 марта нейросеть нарисовала портреты прекрасных женщин, характеризующих облик каждого района Бурятии. Изящными портретами поделился глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.


Жители Иркутской области решили изобразить Братск и Ангарск с помощью нейросети. Портреты городов получились очень живыми.

 

Midjourney (в переводе с английского – половина пути) – искусственный интеллект, способный преобразовывать текст в изображения. Создать их можно по описанию. Вводить слова нужно на английском языке. Генерация осуществляется в режиме реального времени и занимает пару минут.

нейросеть

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