Нейросеть «очеловечила» Ангарск и Братск

Все большую популярность набирают фантастические портреты и пейзажи, сгенерированные нейросетью Midjourney. Сначала жители нашей страны выкладывали удивительной красоты пейзажи, нарисованные нейросетью. В том числе это были пейзажи Тункинской долины, достопримечательности Улан-Удэ, красоты Байкала и даже туристические события, например, фестиваль скорости «Байкальская миля» (6+).
Потом с помощью нейросети были созданы человеческие портреты 22 российских городов. Улан-Удэ предстал в образе сурового мужчины. Затем в Сети появились портреты озера Байкал и реки Ангара в человеческом обличье, которые напоминают правителей водного царства.
А к 8 марта нейросеть нарисовала портреты прекрасных женщин, характеризующих облик каждого района Бурятии. Изящными портретами поделился глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.
Жители Иркутской области решили изобразить Братск и Ангарск с помощью нейросети. Портреты городов получились очень живыми.
Midjourney (в переводе с английского – половина пути) – искусственный интеллект, способный преобразовывать текст в изображения. Создать их можно по описанию. Вводить слова нужно на английском языке. Генерация осуществляется в режиме реального времени и занимает пару минут.