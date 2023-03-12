В Бурятии прощаются с погибшим 27-летним мобилизованным

У Сергея Трухина остались жена и двое детей



12 марта в селе Романовка Баунтовского района Бурятии провожают в последний путь Трухина Сергея Константиновича, погибшего в ходе спецоперации. О гибели земляка сообщила администрация района.



Сергей Константинович родился 14 ноября 1995 года в селе Усть-Джилинда. В 2011 году семья переехала в село Романовка, где Сергей поступил в 10 класс Витимской средней общеобразовательной школы.



В 2014-2015 гг проходил срочную службу в Чите.



В сентябре 2022 года Сергей Трухин был призван в рамках частичной мобилизации.



- Принимал участие в школьных мероприятиях, всегда был уважительным, добрым, отзывчивым. Наибольший интерес проявлял к точным и техническим наукам. Освоил программу среднего общего образования, успешно сдал ЕГЭ, поступил в Забайкальский горный колледж на бюджетное обучение. У Сергея были тёплые отношения с мамой и сестрой. В первые годы жизни в Романовке, будучи учеником, он брал на себя всю мужскую работу по дому. И позже, став самостоятельным, работая и создав свою семью, оставался поддержкой и опорой для своих родных. Проявлял нетерпение к предательству, свою позицию настойчиво отстаивал и доказывал в повседневной жизни. Был хорошим, преданным другом, готовым всегда прийти на помощь, - делятся воспоминаниями учителя Витимской школы.



У Сергея Константиновича остались любящая жена и двое детей.

