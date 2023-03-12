Житель Забайкалья взял самый маленький дальневосточный гектар

Там он построил гараж



Житель посёлка Оловянная Забайкальского края Виктор Шелофаст взял самый маленький участок земли в рамках программы «Гектар». В своём посёлке мужчина выбрал участок площадью 14 кв. метров, на котором построил автомобильный гараж. Об этом рассказали в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики



Закон «О гектаре» позволяет получателю оформить участок площадью до 1 га.



Программа «Гектар» на Дальнем Востоке действует с 2016 года. За это время дальневосточные гектары в пользование получили 112 тысяч человек. Первые 15,9 тысячи уже успели не только воплотить мечты о своей земле, но и спустя пять лет пользования участками получили их в собственность бесплатно.



Отметим, на сегодняшний день на Дальнем Востоке насчитывается свыше 360 агломераций участков, выданных по программе «Гектар». Агломерацией в данном случае называют компактно расположенные земельные участки, предоставленные 20 и более получателям. Самые крупные агломерации находятся в Хабаровском крае (сёла Кругликовское (1790 га), Свечино (520 га)), в Камчатском крае (Елизовский район, 663 га), в Сахалинской области (с. Песчанское (610 га), с. Охотское (346 га), в Забайкальским крае (села Смоленка (209 га) и Угдан (326 га), и в Приморском крае (села Новороссия (319 га) и Камень-Рыболов (220 га). Освоенные участки в составе агломераций также активно оформляются в собственность.



