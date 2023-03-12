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Житель Забайкалья взял самый маленький дальневосточный гектар

Житель Забайкалья взял самый маленький дальневосточный гектар
Общество, 
Там он построил гараж

Житель посёлка Оловянная Забайкальского края Виктор Шелофаст взял самый маленький участок земли в рамках программы «Гектар». В своём посёлке мужчина выбрал участок площадью 14 кв. метров, на котором построил автомобильный гараж. Об этом рассказали в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

Закон «О гектаре» позволяет получателю оформить участок площадью до 1 га.

Программа «Гектар» на Дальнем Востоке действует с 2016 года. За это время дальневосточные гектары в пользование получили 112 тысяч человек. Первые 15,9 тысячи уже успели не только воплотить мечты о своей земле, но и спустя пять лет пользования участками получили их в собственность бесплатно.

Отметим, на сегодняшний день на Дальнем Востоке насчитывается свыше 360 агломераций участков, выданных по программе «Гектар». Агломерацией в данном случае называют компактно расположенные земельные участки, предоставленные 20 и более получателям. Самые крупные агломерации находятся в Хабаровском крае (сёла Кругликовское (1790 га), Свечино (520 га)), в Камчатском крае (Елизовский район, 663 га), в Сахалинской области (с. Песчанское (610 га), с. Охотское (346 га), в Забайкальским крае (села Смоленка (209 га) и Угдан (326 га), и в Приморском крае (села Новороссия (319 га) и Камень-Рыболов (220 га). Освоенные участки в составе агломераций также активно оформляются в собственность.

дальневосточный гектар

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