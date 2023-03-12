В Тункинской больнице в Бурятии завершается неделя здоровья матери и ребёнка

Врачи призывают матерей ответственно относится к здоровью своего малыша
С 6 по 12 марта в Тункинской центральной районной больнице проходит «Неделя здоровья матери и ребёнка». В рамках мероприятия проводятся профилактические осмотры и информационные мероприятия.
- Здоровье матери является одним из самых важных факторов для здоровья и благополучия всей семьи. Здоровая мать способна обеспечивать свою семью правильным питанием, уходом за детьми и созданием комфортной обстановки в доме. Она имеет больше энергии и настроена более позитивно, что способствует улучшению отношений в семье. Однако здоровье матери может быть подвержено различным рискам и проблемам. Некоторые из них могут быть связаны с генетическими факторами, в то время как другие могут быть вызваны неблагоприятными условиями окружающей среды, неправильным образом жизни или болезнями, - рассказывают тункинские врачи.
Чтобы сохранить здоровье, матерям необходимо следить за правильным питанием, регулярно заниматься физкультурой, отказаться от вредных привычек, а также проходить медосмотры.
Важно также уделить внимание психологическому здоровью матери. Ведь стресс, депрессия и другие психологические проблемы могут сильно ударить по здоровью.
После рождения ребёнка необходимо регулярно проводить осмотры у педиатра, а также следить за его питанием и физической активностью.
- Здоровье ребёнка - это один из самых важных аспектов, на которые следует обратить внимание родителю. Здоровый образ жизни, правильное питание, регулярные прогулки на свежем воздухе и занятия спортом - все это поможет ребёнку оставаться здоровым и сильным. Также необходимо следить за гигиеной, обеспечивать ребёнку достаточное количество сна и отдыха. Регулярно проводить профилактические медицинские осмотры. Если у ребёнка появятся какие-либо заболевания, то необходимо обратиться к врачу и следовать его рекомендациям. Ответственное отношение к здоровью ребёнка - это залог полноценного развития и благополучного будущего, - дополняют врачи.
Во время беременности женщина должна правильно питаться, заниматься физическими упражнениями и регулярно посещать врача для контроля здоровья.
- Обеспечивать правильное питание, уход за кожей и соблюдать режим сна и бодрствования. Необходимо также соблюдать гигиену и избегать контакта с больными людьми. Здоровье тесно связано и зависит от многих факторов, включая генетические особенности, питание, образ жизни, окружающую среду и доступ к медицинской помощи. Поэтому важно принимать все необходимые меры для поддержания здоровья и благополучия матери и ребёнка, чтобы предотвратить заражение новорождённого инфекциями и болезнями, - советуют специалисты.
Соблюдение правильного режима питания и физической активности, регулярные осмотры у врача и поддержка психического здоровья помогут обеспечить здоровый старт в жизнь для малыша и его мамы.
В Тункинской больнице в Бурятии завершается неделя здоровья матери и ребёнка
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Врачи призывают матерей ответственно относится к здоровью своего малыша
Будут разыграны медали в семи весовых категориях
Днём по региону -2, +3, местами до +9, по северной половине при облачности -7,-12
Преступление произошло 7 марта
В мероприятии участвовали 90 команд
Подсудимый обратился к своему знакомому с просьбой найти исполнителя убийства
Инициаторами выступили жители Новокижингинска в ответ на вырубку леса рядом с селом
Основной упор сделан на очистку остановочных карманов, лестниц и тротуаров от снега и наледи
Автор лучшей газетной публикации получит 150 тысяч рублей
При назначении наказания суд учёл положительные характеристики мужчины и его преклонный возраст
Мужчину задержали при попытке выехать в Монголию
Рейсы будут выполняться на самолётах SuperJet 100-95
Размер финансирования, которое предусмотрено на ремонт дворов, составляет более 67 млн рублей
Происхождение незаконно перемещённых пиломатериалов в установленном законом порядке не подтверждено
Участие в соревнованиях примут школьные команды