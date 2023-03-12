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В Тункинской больнице в Бурятии завершается неделя здоровья матери и ребёнка

В Тункинской больнице в Бурятии завершается неделя здоровья матери и ребёнка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Врачи призывают матерей ответственно относится к здоровью своего малыша

С 6 по 12 марта в Тункинской центральной районной больнице проходит «Неделя здоровья матери и ребёнка». В рамках мероприятия проводятся профилактические осмотры и информационные мероприятия.

- Здоровье матери является одним из самых важных факторов для здоровья и благополучия всей семьи. Здоровая мать способна обеспечивать свою семью правильным питанием, уходом за детьми и созданием комфортной обстановки в доме. Она имеет больше энергии и настроена более позитивно, что способствует улучшению отношений в семье. Однако здоровье матери может быть подвержено различным рискам и проблемам. Некоторые из них могут быть связаны с генетическими факторами, в то время как другие могут быть вызваны неблагоприятными условиями окружающей среды, неправильным образом жизни или болезнями, - рассказывают тункинские врачи.

Чтобы сохранить здоровье, матерям необходимо следить за правильным питанием, регулярно заниматься физкультурой, отказаться от вредных привычек, а также проходить медосмотры.

Важно также уделить внимание психологическому здоровью матери. Ведь стресс, депрессия и другие психологические проблемы могут сильно ударить по здоровью.

После рождения ребёнка необходимо регулярно проводить осмотры у педиатра, а также следить за его питанием и физической активностью.

- Здоровье ребёнка - это один из самых важных аспектов, на которые следует обратить внимание родителю. Здоровый образ жизни, правильное питание, регулярные прогулки на свежем воздухе и занятия спортом - все это поможет ребёнку оставаться здоровым и сильным. Также необходимо следить за гигиеной, обеспечивать ребёнку достаточное количество сна и отдыха. Регулярно проводить профилактические медицинские осмотры. Если у ребёнка появятся какие-либо заболевания, то необходимо обратиться к врачу и следовать его рекомендациям. Ответственное отношение к здоровью ребёнка - это залог полноценного развития и благополучного будущего, - дополняют врачи.

Во время беременности женщина должна правильно питаться, заниматься физическими упражнениями и регулярно посещать врача для контроля здоровья.

- Обеспечивать правильное питание, уход за кожей и соблюдать режим сна и бодрствования. Необходимо также соблюдать гигиену и избегать контакта с больными людьми. Здоровье тесно связано и зависит от многих факторов, включая генетические особенности, питание, образ жизни, окружающую среду и доступ к медицинской помощи. Поэтому важно принимать все необходимые меры для поддержания здоровья и благополучия матери и ребёнка, чтобы предотвратить заражение новорождённого инфекциями и болезнями, - советуют специалисты.

Соблюдение правильного режима питания и физической активности, регулярные осмотры у врача и поддержка психического здоровья помогут обеспечить здоровый старт в жизнь для малыша и его мамы.
врачи Тункинская ЦРБ

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