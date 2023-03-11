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62-летнего жителя Иркутской области задержали за разбой

62-летнего жителя Иркутской области задержали за разбой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Преступление произошло 7 марта

Сообщение о нападении на финансовую организацию поступило в дежурную часть отдела МВД России по Нижнеилимскому району 7 марта.

Выяснилось, что неизвестный в медицинской маске зашёл в помещение офиса, где, угрожая менеджеру ножом, похитил из кассы более 16 тысяч рублей.

Позже была установлена личность грабителя. Им оказался ранее судимый 62-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. 
разбой

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