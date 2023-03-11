62-летнего жителя Иркутской области задержали за разбой

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Преступление произошло 7 марта



Сообщение о нападении на финансовую организацию поступило в дежурную часть отдела МВД России по Нижнеилимскому району 7 марта.



Выяснилось, что неизвестный в медицинской маске зашёл в помещение офиса, где, угрожая менеджеру ножом, похитил из кассы более 16 тысяч рублей.



Позже была установлена личность грабителя. Им оказался ранее судимый 62-летний местный житель.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».



Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

