Преступление произошло 7 марта
Сообщение о нападении на финансовую организацию поступило в дежурную часть отдела МВД России по Нижнеилимскому району 7 марта.
Выяснилось, что неизвестный в медицинской маске зашёл в помещение офиса, где, угрожая менеджеру ножом, похитил из кассы более 16 тысяч рублей.
Позже была установлена личность грабителя. Им оказался ранее судимый 62-летний местный житель.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
62-летнего жителя Иркутской области задержали за разбой
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