По Бурятии переменная облачность

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Днём по региону -2, +3, местами до +9, по северной половине при облачности -7,-12



По данным Бурятского гидрометцентра, 12 марта по республике: переменная облачность, по трассе БАМ местами небольшой снег. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -17,-22, местами -25,-30, по Прибайкалью и югу при облачности -11,-16, днём -2, +3, местами до +9, по северной половине при облачности -7,-12.



В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -18,-20, днём около 0.

