Днём по региону -2, +3, местами до +9, по северной половине при облачности -7,-12
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 марта по республике: переменная облачность, по трассе БАМ местами небольшой снег. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -17,-22, местами -25,-30, по Прибайкалью и югу при облачности -11,-16, днём -2, +3, местами до +9, по северной половине при облачности -7,-12.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -18,-20, днём около 0.
По Бурятии переменная облачность
Общество, Фото:
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