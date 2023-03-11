Подсудимый обратился к своему знакомому с просьбой найти исполнителя убийства
В Забайкалье вынесен приговор 50-летнему жителю Сретенского района, который признан виновным в организации приготовления к убийству по найму.
В начале 2022 года забайкалец, испытывая неприязнь к женщине, с которой ранее находился в близких отношениях, решил организовать её убийство. С этой целью подсудимый обратился к своему знакомому с просьбой найти исполнителя убийства, пообещав заплатить за это преступление 250 тысяч рублей. Часть денег он передал знакомому. Тот сообщил о поступившем предложении в правоохранительные органы. Дальнейшие контакты подсудимому со своим приятелем проходили под контролем оперативных сотрудников.
В июле 2022 года было инсценировано убийство женщины, мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
Забайкальцу, заказавшему убийство женщины, вынесли приговор
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