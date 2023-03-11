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В Бурятии запущен уникальный проект по выращиванию сибирского кедра

В Бурятии запущен уникальный проект по выращиванию сибирского кедра
Общество, 
Инициаторами выступили жители Новокижингинска в ответ на вырубку леса рядом с селом

Неравнодушные жители села Новокижингинск в Кижингинском районе Бурятии запустили экопроект по смешиванию лесов сибирскими кедрами. Идея по запуску экопроекта зародилась у местного жителя Николая Вишневского. Специально для «Байкал-Daily» Николай рассказал об истории и нюансах этого проекта.

- Постоянно ведутся вырубки вокруг Новокижингинска, а посадки никто не ведёт. Хочу, чтобы везде возле моей деревни рос лес. Было, что оставить внукам, а не одни пеньки. Проект по посадке кедра – это общая инициатива всех неравнодушных жителей Новокижингинска, - поясняет Николай Вишневский.



В проекте принимают участие около 50 местных жителей, включая взрослых и детей. Это учителя, пенсионеры, владельцы личного подсобного хозяйства, школьники и многие другие – люди разных возрастов и профессий. Число участников проекта растёт.

- Последние два года мы проводили экспериментальные посадки сибирского кедра. Семенами кедра запасались сами. Делали пробные посадки, набирали знания и навыки, это все делали на небольшой территории. С этого года приняли решение о массовом посеве кедров. Уже на сегодня высадили 7 гектаров кедрового леса. На одном гектаре можно посадить примерно 2 тысячи семян. Итого посадили 14 тысяч деревьев в этом году, - рассказал Николай Вишневский.

Деревья жители высаживают по уникальному методу, придуманному Николаем:

- Метод я придумал сам. Он похож на осенний метод посадки кедра. Это всё то же самое, только посадка происходит зимой. Весной не сажаем, так как пожароопасный период, клещи и много других сложностей. Все посадки мы произвели в январе-феврале, ещё немного продолжим в марте, пока лежит снег. Проект по посадке леса планируем на много лет. Будем рады, если кто-то окажет помощь нам, средствами на бензин или своими собственными руками посадит деревья, - говорит Николай Вишневский.

Николай надеется, что труд местных жителей будет замечен, и к их экопроекту присоединится ещё много людей в республике и за её пределами:

- К нашему проекту могут присоединиться жители и других регионов, городов и сел. Пусть каждый посадит кедры у себя во дворе. Хотим поделиться опытом со всеми! - резюмировал Николай.

Подробную информацию о проекте новокижингинцев можно узнать в социальных сетях активистов: YouTube-канал, Вконтакте, Telegram-канал под названием «Вишневский садит лес».

Организатор проекта также подчеркнул, что вся работа ведётся исключительно силами местных жителей; администрация района или Кижингинский заказник участие в проекте не принимали.

Как прокомментировал сотрудники в Кижингинском лесничестве:

«Вырубка рядом с Новокижингинском ведётся на законнных основаниях. Часть земли там передана в аренду на 49 лет коммерческой организации, которая не только ведёт вырубку и заготовку леса, но и также отвечает за восстановление леса на своей территории и пожарную безопасность. На других участках рядом с поселком два предпринимателя ведут выборочную вырубку зрелых, перестойных деревьев на так называемых эксплуатационных участках леса. Заготовка древесины на этих двух участках осуществляется на основании статьи 30 Лесного кодекса РФ для собственных нужд».

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