В Бурятии глава села получил «условку» за подлог и незаконное хранение оружия

При назначении наказания суд учёл положительные характеристики мужчины и его преклонный возраст



Тарбагатайский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении главы одного из сёл района.



Как установило следствие, глава поселения заключил фиктивный договор о проведении работ по подсыпке гравием пешеходного перехода через реку, протекающую через село, а также трудоустроил на работу водителем в администрацию одного из односельчан.



Однако фактически работы по благоустройству моста проведены не были, водитель свою работу не выполнял. Полученные от этих действий деньги глава села потратил на нужды поселения.



Кроме того, при обыске в доме руководителя сельской администрации были найдены незарегистрированные в установленном порядке охотничья винтовка с патронами, которые он нашёл на свалке, но в полицию не сдал.



- В судебном заседании мужчина свою вину полностью признал. Судом он признан виновным в двух фактах служебного подлога и незаконном хранении оружия. Учитывая его положительные характеристики и преклонный возраст, подсудимому было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, - сообщили в районном суде.



Приговор вступил в законную силу.



