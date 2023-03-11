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С улиц Улан-Удэ вывозят оставшийся снег

С улиц Улан-Удэ вывозят оставшийся снег
Общество,  Фото:скриншот
Основной упор сделан на очистку остановочных карманов, лестниц и тротуаров от снега и наледи

- Этой ночью после снегопада на столичных улицах работали мини-тракторы и скоростные отвалы, которые очищали проезжую часть от снега. Ранним утром 119 уборщиков территорий Комбината по благоустройству приступили к уборке улиц, - сообщали накануне в Комбинате.

Основной упор сделан на очистку остановочных карманов, лестниц и тротуаров от снега и наледи. Также проводится комплексная уборка снега мини-погрузчиками – бобкэт, самосвалами и мобильными бригадами. Так, вчера работы проводились на улицах Иволгинской, Тулаева, Ленина, Хоринской, Антонова, Туполева, Терешковой, Конечной, на Удинском мосту и др.

- Уважаемые горожане! Сообщать о необходимости подсыпки и уборки городских улиц можно круглосуточно по телефонам диспетчерской службы Комбината: 379-646, 380-838, - обратились к жителям Улан-Удэ в Комбинате. 
уборка снега комбинат по благоустройству

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