Основной упор сделан на очистку остановочных карманов, лестниц и тротуаров от снега и наледи
- Этой ночью после снегопада на столичных улицах работали мини-тракторы и скоростные отвалы, которые очищали проезжую часть от снега. Ранним утром 119 уборщиков территорий Комбината по благоустройству приступили к уборке улиц, - сообщали накануне в Комбинате.
Основной упор сделан на очистку остановочных карманов, лестниц и тротуаров от снега и наледи. Также проводится комплексная уборка снега мини-погрузчиками – бобкэт, самосвалами и мобильными бригадами. Так, вчера работы проводились на улицах Иволгинской, Тулаева, Ленина, Хоринской, Антонова, Туполева, Терешковой, Конечной, на Удинском мосту и др.
- Уважаемые горожане! Сообщать о необходимости подсыпки и уборки городских улиц можно круглосуточно по телефонам диспетчерской службы Комбината: 379-646, 380-838, - обратились к жителям Улан-Удэ в Комбинате.
С улиц Улан-Удэ вывозят оставшийся снег
Общество, Фото:
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