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Премию имени Вячеслава Дагаева учредили в Бурятии

Премию имени Вячеслава Дагаева учредили в Бурятии
Общество,  Фото:t.me/infpolru

Автор лучшей газетной публикации получит 150 тысяч рублей 

О премии за лучшую газетную публикацию объявила супруга, министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

«Хочу объявить о премии имени Вячеслава Дагаева на лучшую газетную публикацию 11 марта, в день рождения моего супруга, - написала она в соцсетях. - Он сделал много для развития отрасли в целом, особенно для газетного дела. И сегодня, в день его рождения, я хочу учредить Премию имени Вячеслава Дагаева, среди журналистов на лучшую газетную статью. (Да пусть не обидятся на меня коллеги из других видов СМИ, Вячеслав Михайлович был газетчиком)». 

Фонд премии: 150 тысяч рублей за лучшую статью, опубликованную в любой общественно-политической газете, выходящей и зарегистрированной на территории Республики Бурятия; первая премия - 100 тысяч рублей, вторая - 50 тысяч рублей. Работы будет оценивать компетентное жюри.

Критерии, по словам Соелмы Дагаевой, простые: статья должна принести пользу конкретным людям, обществу; иметь положительные последствия для героев, для решения проблемы; должна быть интересной, читабельной; содержать факты, аргументы, доказательства в пользу сказанного; не порочить честь и достоинство героев, не нарушать законы РФ. Статьи могут быть разных жанров: от репортажа, зарисовки до расследования и аналитической статьи.

«Итоги конкурса я объявлю ровно через год в очередной день рождения Дагаева Вячеслава Михайловича, 11 марта», - сообщила министр культуры.

Премия учреждена из средств семьи Вячеслава Дагаева. Положение будет опубликовано позднее.

Вячеслав Дагаев, основатель «Информ Полиса», первой независимой газеты в Бурятии, скончался в конце февраля 2023 года.

СМИ премия

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