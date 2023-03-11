Премию имени Вячеслава Дагаева учредили в Бурятии

Автор лучшей газетной публикации получит 150 тысяч рублей

О премии за лучшую газетную публикацию объявила супруга, министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

«Хочу объявить о премии имени Вячеслава Дагаева на лучшую газетную публикацию 11 марта, в день рождения моего супруга, - написала она в соцсетях. - Он сделал много для развития отрасли в целом, особенно для газетного дела. И сегодня, в день его рождения, я хочу учредить Премию имени Вячеслава Дагаева, среди журналистов на лучшую газетную статью. (Да пусть не обидятся на меня коллеги из других видов СМИ, Вячеслав Михайлович был газетчиком)».

Фонд премии: 150 тысяч рублей за лучшую статью, опубликованную в любой общественно-политической газете, выходящей и зарегистрированной на территории Республики Бурятия; первая премия - 100 тысяч рублей, вторая - 50 тысяч рублей. Работы будет оценивать компетентное жюри.



Критерии, по словам Соелмы Дагаевой, простые: статья должна принести пользу конкретным людям, обществу; иметь положительные последствия для героев, для решения проблемы; должна быть интересной, читабельной; содержать факты, аргументы, доказательства в пользу сказанного; не порочить честь и достоинство героев, не нарушать законы РФ. Статьи могут быть разных жанров: от репортажа, зарисовки до расследования и аналитической статьи.



«Итоги конкурса я объявлю ровно через год в очередной день рождения Дагаева Вячеслава Михайловича, 11 марта», - сообщила министр культуры.

Премия учреждена из средств семьи Вячеслава Дагаева. Положение будет опубликовано позднее.

Вячеслав Дагаев, основатель «Информ Полиса», первой независимой газеты в Бурятии, скончался в конце февраля 2023 года.