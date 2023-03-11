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Капремонт 44 дворовых территорий запланирован в Улан-Удэ в 2023 году

Капремонт 44 дворовых территорий запланирован в Улан-Удэ в 2023 году
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Размер финансирования, которое предусмотрено на ремонт дворов, составляет более 67 млн рублей

В 2023 году в столице Бурятии запланирован капитальный ремонт 44 дворовых территорий по нацпроекту «Жильё и городская среда». В Советском районе обновят девять дворов, в Железнодорожном –18, в Октябрьском – 17, сообщили в Комитете городского хозяйства.

Размер финансирования, которое предусмотрено в 2023 году на ремонт дворов, составляет более 67 млн рублей.

– Муниципальные контракты с подрядными организациями уже заключены. Работы будут выполнены в три этапа. Дата начала работа по контрактам – с 1 мая, дата окончания - до 21 июля, – рассказала зампредседателя Комитета городского хозяйства Евгения Морозова.

«По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова при планировании работ по ремонту дворов будет применяться комплексный подход. Так, в более 20 дворах до начала большого ремонта будут переложены инженерные сети, чтобы в дальнейшем не нарушать благоустройство», - добавили в городской администрации.

В 2022 году по нацпроекту «Жильё и городская среда» привели в порядок 53 дворовых территории.
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