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В Бурятии выявили контрабанду леса на 3 млн

В Бурятии выявили контрабанду леса на 3 млн
Общество,  Фото:из архива
Происхождение незаконно перемещённых пиломатериалов в установленном законом порядке не подтверждено

Одним из участников внешнеэкономической деятельности с апреля по май 2021 года путём недостоверного таможенного декларирования незаконно экспортировано через таможенную границу более 299,50 куб. м пиломатериалов хвойных пород стоимостью более 3 млн рублей.

- Происхождение незаконно перемещённых пиломатериалов хвойных пород в установленном законом порядке не подтверждено. Кроме того, с целью их легализации в Единую государственную автоматизированную информационную систему по учёту древесины и сделок с ней внесена недостоверная информация о покупке лесоматериалов, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Материалы проверки направили в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов».

Ход и результаты его расследования находятся на контроле Бурятского транспортного прокурора.
прокуратура контрабанда леса

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