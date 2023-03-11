В Бурятии выявили контрабанду леса на 3 млн

Общество, Фото: из архива

Происхождение незаконно перемещённых пиломатериалов в установленном законом порядке не подтверждено



Одним из участников внешнеэкономической деятельности с апреля по май 2021 года путём недостоверного таможенного декларирования незаконно экспортировано через таможенную границу более 299,50 куб. м пиломатериалов хвойных пород стоимостью более 3 млн рублей.



- Происхождение незаконно перемещённых пиломатериалов хвойных пород в установленном законом порядке не подтверждено. Кроме того, с целью их легализации в Единую государственную автоматизированную информационную систему по учёту древесины и сделок с ней внесена недостоверная информация о покупке лесоматериалов, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Материалы проверки направили в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов».



Ход и результаты его расследования находятся на контроле Бурятского транспортного прокурора.

