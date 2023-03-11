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Житель Бурятии едва не убил знакомого из-за оскорблений и угроз

Житель Бурятии едва не убил знакомого из-за оскорблений и угроз
Общество,  Фото:pixabay.com
Конфликт между мужчинами вспыхнул в ходе телефонного разговора

Еравнинский районный суд вынес приговор в отношении мужчины по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Житель региона получил 5 лет исправительной колонии строгого режима.

27 февраля 2022 года в ходе телефонного разговора между жителями Еравнинского района возник конфликт. После ссоры подсудимый, не вынеся оскорблений и угроз в свой адрес, приехал в дом к знакомому для выяснения отношений. В ходе перебранки он нанёс обидчику удары кулаком и деревянным бруском по телу и по голове, причинив ему тяжкие телесные повреждения. После этого потерпевший долго находился в коме и в дальнейшем получил инвалидность.

- Судом при назначении наказания гражданину Б. одним из смягчающих наказание обстоятельств было признано аморальное и противоправное поведение потерпевшего, поскольку его оскорбления и угрозы в адрес подсудимого спровоцировали последнего на совершение преступления, - отметили в районном суде.

После апелляционного рассмотрения дела приговор суда был оставлен без изменения. Он вступил в законную силу.
суд

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