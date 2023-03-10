Отмечается, что это не разовая, а постоянная помощь семьям погибших
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе глава Бурятии Алексей Цыденов выступил с инициативой о создании социального проекта «Брат отца». Проект подразумевает под собой шефство над семьёй погибших в ходе СВО военнослужащих. Сам Алексей Цыденов уже взял под своё крыло семью, в которой без отца остались полуторогодовалая девочка.
По слова министра социальной защиты республики Татьяны Быковой, инициатива получила широкий общественный резонанс. На минсоцзащиты обрушился шквал звонков от желающих помочь семьям погибших участникам спецоперации.
- Все желающие принять участие в этом благом деле могут обратиться в отделы социальной защиты по месту жительства с паспортом. Отмечу, этот проект носит не одномоментный характер, например, оказание разовой материальной помощи. Здесь важна поддержка на постоянной основе. Движение «Брат отца» предусматривает полную опеку, сопровождение семьи погибшего, участие во всех важных семейных делах. Человек, взявший на себя эту ответственность, должен стать по-настоящему родным для семьи, которую он берёт под своё крыло, - отметила Татьяна Быкова.
Этот опыт – первый в стране, и его будут внедрять в районах республики. Ранее Алексей Цыденов провёл совещание с главами районов по мерам поддержки семей военнослужащих, где рассказал о целях проекта. «Надо, чтоб рядом были близкие люди, к которым семья погибшего воина может обратиться за помощью, вместе провести праздники, быть более уверенным в своём будущем и в будущем своих детей. Неравнодушные люди, в первую очередь мужчины, могут взять под постоянную опеку такую семью. Встать рядом», - пояснял глава Бурятии.
Жители Бурятии рвутся стать участниками соцпроекта «Брат отца»
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