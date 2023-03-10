Улан-удэнцев предупредили об ухудшении погоды в выходные

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ожидается сильный ветер



Улан-удэнцев предупредили об ухудшении погодных условий в выходные. Так, по данным синоптиков, в субботу, 11 марта, будет холодная, ночью ветреная погода. Порывы ветра временами достигнут 15-20 м/с.



Температура ночью -17,-19, днём -5,-7.



Все предприятия и учреждениям, просят провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя сетей тепло-, электро- и водоснабжения. Рекомендуется проверить исправность и готовность к работе резервных источников питания.

