В Бурятии Мухоршибирский район бьёт рекорды по заразным болезням животных

Там насчитали сразу шесть неблагополучных пунктов



В республиканском управлении ветеринарии сообщили, что в семи хозяйствах Бурятии сняли карантин, который объявляли там из-за заразных болезней животных. С начала года эти КФХ успешно «оздоровили». В Бичурском районе справились со случной болезнью лошадей, а в Джидинском (один пункт) и Мухоршибирском (пять) – с лейкозом крупного рогатого скота.



По данным на 10 марта, под контролем остаются ещё девять неблагополучных территорий. Это очаг бешенства, два пункта по лептоспирозу и два – по лейкозу КРС в Мухоршибирском районе, ещё один по этой же болезни – в Иволгинском, один пункт по лептоспирозу в Заиграевском и два – по трихинеллёзу диких животных в Баргузинском и Мухоршибирском



В ведомстве напомнили: согласно закону «О ветеринарии», ответственность за здоровье скота несут его владельцы. При внезапном падеже или возникновении массовых заболеваний нужно сообщить об этом в ветеринарную службу, чтобы предотвратить их распространение.

