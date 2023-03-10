Там насчитали сразу шесть неблагополучных пунктов
В республиканском управлении ветеринарии сообщили, что в семи хозяйствах Бурятии сняли карантин, который объявляли там из-за заразных болезней животных. С начала года эти КФХ успешно «оздоровили». В Бичурском районе справились со случной болезнью лошадей, а в Джидинском (один пункт) и Мухоршибирском (пять) – с лейкозом крупного рогатого скота.
По данным на 10 марта, под контролем остаются ещё девять неблагополучных территорий. Это очаг бешенства, два пункта по лептоспирозу и два – по лейкозу КРС в Мухоршибирском районе, ещё один по этой же болезни – в Иволгинском, один пункт по лептоспирозу в Заиграевском и два – по трихинеллёзу диких животных в Баргузинском и Мухоршибирском
В ведомстве напомнили: согласно закону «О ветеринарии», ответственность за здоровье скота несут его владельцы. При внезапном падеже или возникновении массовых заболеваний нужно сообщить об этом в ветеринарную службу, чтобы предотвратить их распространение.
В Бурятии Мухоршибирский район бьёт рекорды по заразным болезням животных
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