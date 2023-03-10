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В Улан-Удэ умерла покусанная собаками кошка

В Улан-Удэ умерла покусанная собаками кошка
Общество,  Фото:vk.com/sobakaluck
От псов её отбили неравнодушные люди

Накануне в улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» объявили сбор средств на лечение кошечки по кличке Айрис, которую едва не растерзали псы. Кто-то отбил её от собак, а ребята-школьники занесли несчастное четвероногое в подъезд.

Они в итоге и увезли Айрис в ветеринарную клинику. Первое, что сказали врачи, было: «Температура тела не измеряется – она ледяная».

- В ужасном состоянии, покусанная собаками, кошка провела два дня в ожидании помощи. Она обезвожена и истощена. На теле – следы от укусов, – рассказали ранее в организации.

Кошечка находилась под капельницей. Её состояние оценивали как тяжёлое. В клинике животному согласились помочь без предоплаты. А на следующий день его не стало.

- Мы сделали все, что смогли. Наверное, это должно утешать. Спасибо, что боролись вместе с нами, – поблагодарили в фонде неравнодушных улан-удэнцев. 
животные кошки

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