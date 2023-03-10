В Улан-Удэ умерла покусанная собаками кошка

От псов её отбили неравнодушные люди



Накануне в улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» объявили сбор средств на лечение кошечки по кличке Айрис, которую едва не растерзали псы. Кто-то отбил её от собак, а ребята-школьники занесли несчастное четвероногое в подъезд.



Они в итоге и увезли Айрис в ветеринарную клинику. Первое, что сказали врачи, было: «Температура тела не измеряется – она ледяная».



- В ужасном состоянии, покусанная собаками, кошка провела два дня в ожидании помощи. Она обезвожена и истощена. На теле – следы от укусов, – рассказали ранее в организации.



Кошечка находилась под капельницей. Её состояние оценивали как тяжёлое. В клинике животному согласились помочь без предоплаты. А на следующий день его не стало.



- Мы сделали все, что смогли. Наверное, это должно утешать. Спасибо, что боролись вместе с нами, – поблагодарили в фонде неравнодушных улан-удэнцев.

