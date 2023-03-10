В республике проходит профилактическое мероприятие
В Бурятии проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». С его помощью намерен предупредить дорожно-транспортные происшествия, связанные с наездами на пешеходов, и в целом нарушения ПДД со стороны водителей и пеших участников дорожного движения. Мероприятие продлится до 16 марта.
Так, на магистральных улицах Улан-Удэ выставлены дополнительные экипажи полиции. Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции в профилактический рейд вышли сотрудники ПДН и патрульно-постовой службы. Со всеми участниками дорожного движения полицейские проводят беседы о внимательности на пешеходных переходах, а также информируют об административной ответственности за нарушения требований дорожной безопасности. Мероприятие продлится до позднего вечера.
С начала года на территории региона зарегистрировано 42 наезда на пешеходов, в которых погибло четверо человек, ещё 45 получили ранения. При этом 17 наездов зафиксированы на «зебрах». По вине пеших участников дорожного движения совершено 14 аварий, в которых погибли трое и травмированы 11 человек.
- УГИБДД МВД Бурятии призывает участников дорожного движения к осторожности при пересечении проезжей части. Перед переходом дороги следует остановиться, посмотреть по сторонам, убедиться в безопасности и полной остановке транспорта и только после этого продолжать движение, - сообщает Госавтоинспекция республики.
Водителям сотрудники полиции рекомендуют заранее снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и помнить об обязанности уступать дорогу пешим участникам дорожного движения.
В Бурятии пешеходам напоминают дорожные правила
Общество, Фото:
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