В Бурятии собираются провести фестиваль «Тэнгэри Азии»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Мероприятие поспособствует объединению всех жителей Азии



В Бурятии анонсировали международный фестиваль самобытной культуры народов Азии «Тэнгэри Азии». Его планируется провести в этом году.



Как пояснили организаторы, необходимость в проведении подобного мероприятия назрела давно. Фестиваль познакомит участников с самобытной культурой и традициями народов республики, а также развёрнуто даст ответы на вопросы, что такое «тэнгэри», земля, родина, кто мы, откуда и куда двигаемся.



- Взаимопроникновение культурных традиции различных народов поспособствует развитию международных связей с жителями Бурятии, - сообщает религиозный центр шаманов «Тэнгэри».



Возрастное ограничение: 12+.

