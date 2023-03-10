Цирк Бурятии помогает детям Донбасса осуществить мечту - стать артистами





Гости с берегов Байкала приехали не с пустыми руками, они подарили сетку для цирковых трюков, а художественный руководитель Алдар Кынзыбеев провёл для юных артистов мастер-класс по хореографии. Дети с удовольствием повторяли все движения, а некоторые из элементов обязательно попадут в их будущие программы.



- Их глаза горят и это здорово, очень греет душу. Поражены упорством тренеров в том, что они настолько верну своему делу, что занимаются в эти сложные времена. Это достойно большого уважения. А вообще мы часто устраиваем такие мероприятия, потому что нам интересно работать с детьми, - отметил Алдар Кынзыбеев.



После мастер-класса для гостей юные артисты продемонстрировали свой талант и показали несколько номеров.



В рамках соглашения между Старобешевским районом и Бурятией сейчас формируются списки детей, а это около 150 школьников, для оздоровления и организации летнего отдыха на берегу озера Байкал.



В этой связи Наталья Борисова договаривается с руководством Старобешевского района, чтобы именно по цирковому направлению в том числе в Бурятию были направлены 10-15 детей.



- Мы постараемся максимально все организовать: возможно, мы сделаем совместную программу, выступим в Улан-Удэ, дадим возможность детям заработать деньги. Ну а кто-то действительно захочет связать себя с цирком Бурятии, то останутся на новый учебный год, - подчеркнула Наталья Борисова.



Кстати, 17 марта планируется проведение телемоста между Бурятией и Старобешевским районом Донецкой республики. Министр культуры республики Соелма Дагаева инициировала в нём участие и подведомственных учреждений отрасли.







На недавнем послании президента Федеральному Собранию Владимир Путин подчеркнул, что начата масштабная программа социально-экономического восстановления и развития новых субъектов Федерации: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсона. Глава государства призвал общими усилиями помочь этим регионам.Бурятия не осталась в стороне. По программе восстановления Донбасса летом 2022 года республика взяла шефство по восстановлению Старобешевского района.И вот на днях в райцентр с визитом приехали гости из Улан-Удэ – директор Государственного цирка Бурятии Наталья Борисова и художественный руководитель Алдар Кынзыбеев.В Старобешево около 20 лет существуют цирковые студии «Искорки» (младшая группа) и «Кураж» (старшая группа), в которых занимаются несколько десятков девчонок и мальчишек. Руководят студиями опытные тренера, супружеская пара Николай и Лариса Коссе.- Мы хотим наладить связи с этими студиями, между Старобешевским районом и Республикой Бурятия. Детишки просто замечательные, талантливые, гениальные. Даже в такое сложное время не бросают этот вид искусства, занимаются им. Мы с большим удовольствием вчера на сцене увидели несколько номеров. У вас прекрасная студия, оборудование, у вас есть практически весь реквизит для того, чтобы можно было полноценно заниматься, развиваться и идти в этом сложном виде искусства, - сказала Наталья Борисова.По словам директора цирка, Бурятия готова помочь детям из Старобешевского района получить профессиональное среднее образование на цирковом отделении в колледже искусств имени Чайковского и параллельно работать, то есть быть профессиональным артистом наравне с другими артистами, получать творческий рабочий стаж и заработную плату. Кроме того, в Улан-Удэ работает республиканская цирковая школа с серьёзным образовательным багажом.Для цирковой студии гости из далёкой Бурятии стали настоящим сюрпризом. Представители госцирка республики приехали на занятия детей и смогли воочию увидеть работу тренеров и их воспитанников.- Они дали живого адреналинчика, потому что они рассказали о своей работе, поделились планами. Широкой души, любви к цирку и цирковому искусству люди. И что очень важно – это их предложение: не оставить наших детей, которые здесь находятся в такой тяжёлой обстановке и дать им дальнейшее развитие со всем обеспечением, дипломами, с оплатой. Это дорогого стоит, - сказала руководитель цирковой студии «Искорки» Лариса Коссе.