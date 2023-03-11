Заявки принимаются до 1 июля
В Бурятии пройдёт республиканский детско-юношеский фольклорный фестиваль-конкурс «Четыре согласия – 2023». Его проведут в отдельных номинациях для фольклорных коллективов и юных мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов.
Фестиваль проводится в два тура: отборочный в онлайн-формате по видеозаписям. Заявки принимаются до 1 июля на электронную почту: [email protected] с пометкой «Четыре согласия». Финальные мероприятия конкурса и награждение участников пройдут 17 июля, в единый День фольклора.
К участию приглашаются коллективы и юные мастера от 7 до 17 лет, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии проведут фольклорный фестиваль для детей и юношества
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