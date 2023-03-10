Бурятия набирает популярность у российских туристов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

СМИ узнали, куда они ещё предпочитают ездить весной



Продажи туристических путёвок в России на март-май 2023 года выросли втрое по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Как пояснили опрошенные ТАСС туроператоры, это связано с отменой ковидных ограничений за рубежом и возобновлением прямых рейсов по ряду авианаправлений.



В одной из туристических компаний изданию рассказали: на динамику продаж туров прошлой весной повлияла геополитическая ситуация. Кроме того, годом ранее туроператор не предлагал путешествия в Бахрейн, Азербайджан, Индию, Индонезию, Казахстан, Оман, Таиланд, Танзанию, Узбекистан и на Кубу.



По данным обеих компаний, больше всего путёвок на сегодняшний день продали на март. Однако по итогам весны лидирующим месяцем по спросу может оказаться май.



Самыми востребованными зарубежными направлениями у наших соотечественников стали Египет, Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Таиланд и Шри-Ланка. Последние два в 2023-ем стали популярнее благодаря появлению обширной региональной чартерной перевозки. Спросом пользуется и Абхазия.



А вот внутри России туристы предпочитают ездить весной в Краснодарский край, Санкт-Петербург, Калининград, Бурятию, Кавминводы, Крым и Казань. В 2022-ом в топ-5 востребованных внутрироссийских направлений на весну также входили Карачаево-Черкесия и Дагестан.

