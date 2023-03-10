18 жителям Иркутской области вручили госнаграды

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Отмечены были деятели науки, культуры, искусства и других сфер



В Иркутской области вручили государственные награды 18 жителям региона. На торжественной церемонии губернатор Игорь Кобзев вручил два ордена Дружбы, семь медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, две медали Луки Крымского, нагрудный знак к почётному званию «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», почётную грамоту и благодарность президента Российской Федерации, почётную грамоту Совета Федерации РФ и благодарность председателя Совета Федерации РФ. Также объявлено о присвоении почётных званий «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» и «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».



Среди награждённых были деятели науки, культуры и искусства, представители сфер здравоохранения, образования, сельского хозяйства и других.



Отдельно глава региона поздравил с юбилеем Александра Непомнящих, главного научного сотрудника института геохимии имени А.П. Виноградова СО РАН, награждённого орденом Дружбы. Профессор Непомнящих внёс значительный вклад в развитие радиационной физики ионных кристаллов. Он автор 251 научной работы, 13 патентов и авторских свидетельств. Сейчас учёный развивает новое направление, связанное с детальным изучением природных кварцитов Восточного Саяна и созданием на их основе продукции высокого технологического уровня.



Орденом Дружбы также награждён Владимир Дементьев, генеральный директор АО «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов».



Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени вручена директору объединённой детской школы искусств № 3 города Братска Левону Азизяну, главному научному сотруднику института геохимии имени А.П. Виноградова СО РАН Елене Безруковой, руководителю научного направления института солнечно-земной физики СО РАН Александру Алтынцеву, директору института земной коры СО РАН Дмитрию Гладкочубу, главному научному сотруднику научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека Ирине Мадаевой, директору института солнечно-земной физики СО РАН Андрею Медведеву, электромеханику производственного участка «Братский» Восточно-Сибирской дирекции по ремонту тягового подвижного состава РЖД Борису Копчинскому.



Медалью Луки Крымского награждены медицинская сестра Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска Ольга Долотова и заведующая отделением этого же медучреждения Марина Павлова.



Почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено Александру Финкельштейну, доктору технических наук, главному научному сотруднику института геохимии имени А.П. Виноградова СО РАН.



Заслуженным работником высшей школы Российской Федерации стала декан факультета Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского Ольга Ильина. Заслуженным работником сельского хозяйства Российской Федерации – тракторист-машинист сельскохозяйственного кооператива «Нива» Андрей Коваль.



Почётной грамотой Президента Российской Федерации награждён ведущий инженер кафедры иркутского филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации Валерий Никифоров. Благодарность президента РФ объявлена руководителю регионального исполкома Иркутского реготделения ВПП «Единая Россия» Дмитрию Мясникову.



Почётную грамоту Совета Федерации РФ получил заведующий психоневрологическим отделением – врач-невролог Иркутской государственной областной детской клинической больницы Ки О Пак. Благодарность председателя Совета Федерации РФ объявлена тренеру спортивной школы «Тамир» им. И.И.Тыхреновой, управляющей Иркутским общественным благотворительным фондом Тихомировых по реабилитации детей-инвалидов с помощью верховой езды Ольге Тихомировой. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



