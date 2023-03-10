В Улан-Удэ увеличивают количество автобусов на муниципальных линиях

С 10 марта по маршруту №10 ходит 10 машин



Ворота в Улан-Удэ - аэропорт - и Железнодорожный вокзал связывает между собой маршрут №10. До вчерашнего дня по линии курсировали восемь автобусов. Но с 10 марта прибавилось ещё два.

«Это особенно актуально для гостей столицы Бурятии, - считают в МУП «Городские маршруты». - Ну, и для местных жителей тоже неплохо».

На улан-удэнском маршруте №17 (ст. Дивизионная - Н. Комушка) тоже стало работать на две машины больше. Теперь эти отдалённые микрорайоны связывают восемь автобусов

По улицам города уже курсируют 105 автобусов МУП «Городские маршруты». Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков обещал довести ежедневный выход муниципальных машин до 153.