На следующей неделе состоится очный тур городского профессионального конкурса
13 марта в столице Бурятии пройдёт торжественное открытие конкурса «Воспитатель года-2023». Мероприятие состоится в городском дворце детского(юношеского) творчества.
- На конкурс поступило 29 заявок. Позади у участников уже несколько этапов: заочный тур, который включает два конкурсных испытания: «Интернет-портфолио» и «Визитная карточка «Я – педагог», - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Дальше конкурсантов ждёт испытание «Мастер-класс», где воспитатели продемонстрируют личный педагогический опыт в ситуации профессионального взаимодействия. Четвёртый этап включает конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми». И пятый заключительный этап: «Беседа с председателем комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ». Испытание пройдёт в формате коллективного обсуждения вопросов, актуальных для профессиональной деятельности конкурсантов и дошкольного образования в целом.
В Улан-Удэ выберут воспитателя года
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