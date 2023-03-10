В заповеднике Забайкалья проведены зимние маршрутные учёты

Численность лосей и изюбрей признали стабильной



Численность соболя и белки в Забайкалье последние три года зависит от урожая кедрового ореха, а численность копытных держится на одном уровне. К такому выводу пришли специалисты Сохондинского заповедника после проведения ежегодного зимнего маршрутного учёта в этом году.



- Соболь и белка в основном держатся в кедрово-лиственничных лесах верхнего лесного пояса, где есть ещё прошлогодняя кедровая шишка. Лось и изюбрь предпочитают долинные леса как нижнего, так и верхнего лесного пояса. Численность их стабильна. Немного повысилась численность зайца-беляка, волка и росомахи. В этом году растёт численность кабарги, свежих следов стало попадаться больше. Также в этом году снежный покров в среднем достигал 45 сантиметров, что в сравнении с прошлым годом меньше на 10 сантиметров, - сообщается на сайте Сохондинского заповедника.



Учёты проводят по определённым маршрутам, чтобы охватить по возможности все лесорастительные комплексы заповедника. Это долинные леса нижнего и верхнего лесного пояса, ерниковые тундры, хвойные леса на склонах, редколесье, подгольцовый пояс. Проводятся учёты двумя группами. Первая группа идёт и зачёркивает на снегу все следы зверей, которые повстречает. Вторая группа идёт этим же маршрутом через сутки и учитывает только свежие следы, не зачёркнутые. Записывается в полевой журнал. Все данные обрабатываются, и по формулам высчитывается количество животных на данном маршруте. Далее определяется численность на всю площадь заповедника, рассказали в пресс-службе министерства природных ресурсов Забайкалья.



