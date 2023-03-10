В Бурятии начали пилить лёд на реках









В Бурятии специалисты начали пилить лёд на реках, чтобы снизить риски весенних подтоплений. Так, на Селенге уже определили затороопасные участки, где имеются естественные сужения русла, крутые повороты и излучины.- Накануне превентивные работы велись в Тарбагатайском и Прибайкальском районах. Для безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья на затороопасных участках вблизи шести населённых пунктов и одного садового некоммерческого товарищества традиционно применяется один из самых безопасных и эффективных методов ослабления ледового покрова – распиловка льда, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.С помощью специального землеройного оборудования в толще льда вдоль течения реки делают траншеи глубиной 60-70 см и шириной 50 см.- Такие методы, как взрывные работы, чернение льда, разрушение ледоколами для предупреждения заторов не могут быть применены в республике по экологическим соображениям, поскольку Селенга является крупнейшим притоком озера Байкал, именно здесь происходит нерест омуля - байкальского эндемика, внесённого в Красную книгу, - пояснил начальник отдела гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Бурятии Жаргал Дагбаев.Распиловка льда применяется в республике с 2011 года. Метод доказал свою эффективность – в период ледохода снижается вероятность образования заторов и затопления населённых пунктов.Все мероприятия, начиная с разметки и прокладки маршрутов, до, непосредственно, самой распиловки длятся около месяца, а их продолжительность зависит от погодных условий и характеристик льда. Общая протяжённость ледорезных работ составляет более 42 километров.