Военный из Бурятии с полуоторванной кистью и перебитыми ногами спас сослуживца

Общество, Фото: RM B

Они оба из одного села



В ходе спецоперации военнослужащий из Бичурского района Бурятии героически спас сослуживца во время боя. Видео из окопа, которое записал герой истории, опубликовали в телеграм-канале «Режим Б».



Военнослужащий получил тяжелейшие ранения: у него наполовину была оторвана кисть, а также перебиты ноги. Несмотря на это, он смог вытащить своего односельчанина, который также был тяжело ранен.



- Вот лежу, опорник позавчера брали вот с такими руками. Полруки оторвано, всё пробито, одна рука целая, ноги простреленные, одна нога так более-менее в осколках. В таком состоянии сутки полз до своих, - рассказал боец.



После того, как бойцам удалось добраться до своих, одного из них эвакуировали сразу, а второго – на следующую ночь.



Сейчас военный, спасший товарища, находится в госпитале. Он перенёс операции, в ходе которых медики спасли ему руку. К мужчине уже приехала его жена.

