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Военный из Бурятии с полуоторванной кистью и перебитыми ногами спас сослуживца

Военный из Бурятии с полуоторванной кистью и перебитыми ногами спас сослуживца
Общество,  Фото:RM B
Они оба из одного села

В ходе спецоперации военнослужащий из Бичурского района Бурятии героически спас сослуживца во время боя. Видео из окопа, которое записал герой истории, опубликовали в телеграм-канале «Режим Б».

Военнослужащий получил тяжелейшие ранения: у него наполовину была оторвана кисть, а также перебиты ноги. Несмотря на это, он смог вытащить своего односельчанина, который также был тяжело ранен.

- Вот лежу, опорник позавчера брали вот с такими руками. Полруки оторвано, всё пробито, одна рука целая, ноги простреленные, одна нога так более-менее в осколках. В таком состоянии сутки полз до своих, - рассказал боец.

После того, как бойцам удалось добраться до своих, одного из них эвакуировали сразу, а второго – на следующую ночь.

Сейчас военный, спасший товарища, находится в госпитале. Он перенёс операции, в ходе которых медики спасли ему руку. К мужчине уже приехала его жена. 
военнослужащие

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