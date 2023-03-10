«Приходим смотреть такой ужас»: В Бурятии сельчане «разнесли» местный ДК

Они раскритиковали концерты в учреждении и заявили, что там совсем забыли про молодёжь



Жители села Бурнашево, которое находится в пригородном Тарбагатайском районе, очень недовольны деятельностью местного дома культуры. Люди написали в местной группе «Тарбагатай-инфо 24/7», что руководство ДК «халатно относится к своей работе».



- Для молодёжи нет никаких мероприятий. Даже дискотеки не проводят в обычные выходные дни. А если и сделают, то с 19:00 и до 21:00. Праздничные концерты устраивают чуть ли не за неделю до праздника и пускают выступать на них не всех детей и молодёжь, – говорится в сообщении. – Уже молчим, какие это концерты. Стыдно, что при современном оборудовании и возможностях мы приходим смотреть такой ужас. Ещё и деньги за это платим



Сельчане задались вопросом, зачем вообще нужен клуб, если им фактически никто не занимается. И попросили принять меры.



В свою очередь, заведующая Бурнашевским ДК Татьяна Истомина подчеркнула: мероприятия в доме культуры проходят каждую неделю, причём как для взрослых, так и для детей и молодёжи. Это различные акции, концерты, игровые программы, дискотеки, квесты, беседы и мастер-классы. А афиши о них есть в восьми точках села.



- Работа сельского клуба – от репетиций и до мероприятий – отражена в еженедельных и квартальных отчётах, в Интернете и соцсетях. Источники для всех открыты – каждый житель может зайти и просмотреть информацию, если ему это интересно, – отметила Татьяна Истомина.



По её словам, в клуб есть три бесплатных кружка и «занятия ведутся каждую неделю по расписанию».



- Праздничные концерты мы стараемся проводить в основном на бесплатной основе. Ужасными ни я, ни участники кружков, ни большинство жителей Бурнашево их не считаем. В номерах художественной самодеятельности есть место интересным театрализованным сценкам, стихам, новым и старым песням, танцам. В них принимают участие артисты – ваши же дети, племянники, взрослые люди. Большинство из них – пенсионеры и работающие, есть и молодёжь, – добавила заведующая ДК.



Она отметила: оборудование в клубе «не такое уж оно и современное и новомодное».



- Всё подключается через телефон и колонку, но работает исправно. Каждую неделю, по субботам и праздничным дням в сельском клубе проводятся дискотеки, – цитирует Истомину «Тарбагатай-инфо 24/7».

