Большинство российских девятиклассников выбрали обществознание для сдачи ОГЭ

Всего экзамен сдадут около 1,5 млн школьников



Около 1,5 млн девятиклассников зарегистрировались на основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2023 году, сообщает Рособрнадзор.



- В 2023 году на сдачу ОГЭ зарегистрировалось более 1 миллиона 472 тысяч девятиклассников. 1 марта завершился прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации от выпускников девятых классов, основной формой которой в девятых классах является ОГЭ. Формат его проведения приближен к формату единого государственного экзамена (ЕГЭ), - говорится на сайте Рособрнадзора.



Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов, а также для обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа итоговая аттестация может проводиться в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – письменного или устного экзамена с использованием текстов, тем, заданий и билетов.



- Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды по своему желанию также могут пройти государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ или в комбинированном формате (ОГЭ+ГВЭ), – отметили в Рособрнадзоре.



Среди учебных предметов по выбору в 2023 году лидирует обществознание, его планируют сдавать более 836 тысяч человек. Традиционно популярны у девятиклассников также география (более 641 тысячи зарегистрировавшихся) и информатика (почти 551 тысяча).



ОГЭ по биологии планируют сдавать более 349 тысяч человек, по физике – почти 127 тысяч, по химии – более 117 тысяч, по английскому языку – почти 113 тысяч, по истории – более 53 тысяч, по литературе – более 34 тысяч.

