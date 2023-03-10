10 марта

09 марта

Популярное

Большинство российских девятиклассников выбрали обществознание для сдачи ОГЭ

Большинство российских девятиклассников выбрали обществознание для сдачи ОГЭ
Общество,  Фото:pixabay.com
Всего экзамен сдадут около 1,5 млн школьников

Около 1,5 млн девятиклассников зарегистрировались на основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2023 году, сообщает Рособрнадзор.

- В 2023 году на сдачу ОГЭ зарегистрировалось более 1 миллиона 472 тысяч девятиклассников. 1 марта завершился прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации от выпускников девятых классов, основной формой которой в девятых классах является ОГЭ. Формат его проведения приближен к формату единого государственного экзамена (ЕГЭ), - говорится на сайте Рособрнадзора.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов, а также для обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа итоговая аттестация может проводиться в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – письменного или устного экзамена с использованием текстов, тем, заданий и билетов.

- Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды по своему желанию также могут пройти государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ или в комбинированном формате (ОГЭ+ГВЭ), – отметили в Рособрнадзоре.

Среди учебных предметов по выбору в 2023 году лидирует обществознание, его планируют сдавать более 836 тысяч человек. Традиционно популярны у девятиклассников также география (более 641 тысячи зарегистрировавшихся) и информатика (почти 551 тысяча).

ОГЭ по биологии планируют сдавать более 349 тысяч человек, по физике – почти 127 тысяч, по химии – более 117 тысяч, по английскому языку – почти 113 тысяч, по истории – более 53 тысяч, по литературе – более 34 тысяч.
школьники ОГЭ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Приходим смотреть такой ужас»: В Бурятии сельчане «разнесли» местный ДК
«Приходим смотреть такой ужас»: В Бурятии сельчане «разнесли» местный ДК
Общество, 10.03.2023
Они раскритиковали концерты в учреждении и заявили, что там совсем забыли про молодёжь
Омбудсмен рассказала о безвестно пропавшем участнике СВО из Бурятии
Омбудсмен рассказала о безвестно пропавшем участнике СВО из Бурятии
Общество, 10.03.2023
Он попал под частичную мобилизацию несколько месяцев назад
В Бурятии предрекли непростой пожароопасный сезон
В Бурятии предрекли непростой пожароопасный сезон
Общество, 10.03.2023
В республике уже подготовили сводный план тушения лесных возгораний
В Бурятии до конца года капитально отремонтируют 17 школ
В Бурятии до конца года капитально отремонтируют 17 школ
Общество, 10.03.2023
Распоряжение о распределении субсидий подписал глава республики Алексей Цыденов
Жителям Бурятии запретят запускать дроны
Жителям Бурятии запретят запускать дроны
Общество, 10.03.2023
Табу на них вводят из-за действующего в республике режима базовой готовности
В Улан-Удэ жильцов многоэтажки обсчитали на 88 с лишним тысяч
В Улан-Удэ жильцов многоэтажки обсчитали на 88 с лишним тысяч
Общество, 10.03.2023
Им незаконно взвинтили плату за капремонт
В Бурятии «взяли на карандаш» двух пьющих матерей
В Бурятии «взяли на карандаш» двух пьющих матерей
Общество, 10.03.2023
Одну из них уличили в противоправных действиях против собственного ребёнка
В Бурятии завершат ремонт моста через реку Алтан
В Бурятии завершат ремонт моста через реку Алтан
Общество, 10.03.2023
Мост обещают ввести в эксплуатацию в этом году
Многодетного отца из Бурятии вернули с СВО
Многодетного отца из Бурятии вернули с СВО
Общество, 10.03.2023
Мужчину уже ждёт дома его семья
На дороги Улан-Удэ за ночь высыпали 350 тонн песка
На дороги Улан-Удэ за ночь высыпали 350 тонн песка
Общество, 10.03.2023
В городе разгребают последствия снегопада  
В Бурятии осуждённым рассказали о Белом месяце
В Бурятии осуждённым рассказали о Белом месяце
Общество, 10.03.2023
В исправительном учреждении прошло тематическое мероприятие 
В Забайкалье победитель фестиваля рыбалки получит автомобиль
В Забайкалье победитель фестиваля рыбалки получит автомобиль
Общество, 10.03.2023
Также среди призов – квадроцикл и лодка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^