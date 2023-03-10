Всего экзамен сдадут около 1,5 млн школьников
Около 1,5 млн девятиклассников зарегистрировались на основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2023 году, сообщает Рособрнадзор.
- В 2023 году на сдачу ОГЭ зарегистрировалось более 1 миллиона 472 тысяч девятиклассников. 1 марта завершился прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации от выпускников девятых классов, основной формой которой в девятых классах является ОГЭ. Формат его проведения приближен к формату единого государственного экзамена (ЕГЭ), - говорится на сайте Рособрнадзора.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов, а также для обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа итоговая аттестация может проводиться в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – письменного или устного экзамена с использованием текстов, тем, заданий и билетов.
- Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды по своему желанию также могут пройти государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ или в комбинированном формате (ОГЭ+ГВЭ), – отметили в Рособрнадзоре.
Среди учебных предметов по выбору в 2023 году лидирует обществознание, его планируют сдавать более 836 тысяч человек. Традиционно популярны у девятиклассников также география (более 641 тысячи зарегистрировавшихся) и информатика (почти 551 тысяча).
ОГЭ по биологии планируют сдавать более 349 тысяч человек, по физике – почти 127 тысяч, по химии – более 117 тысяч, по английскому языку – почти 113 тысяч, по истории – более 53 тысяч, по литературе – более 34 тысяч.
Большинство российских девятиклассников выбрали обществознание для сдачи ОГЭ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они раскритиковали концерты в учреждении и заявили, что там совсем забыли про молодёжь
Они оба из одного села
Всего экзамен сдадут около 1,5 млн школьников
Он попал под частичную мобилизацию несколько месяцев назад
В республике уже подготовили сводный план тушения лесных возгораний
Распоряжение о распределении субсидий подписал глава республики Алексей Цыденов
Табу на них вводят из-за действующего в республике режима базовой готовности
Стороны подписали протокол
Им незаконно взвинтили плату за капремонт
Одну из них уличили в противоправных действиях против собственного ребёнка
Мост обещают ввести в эксплуатацию в этом году
Мужчину уже ждёт дома его семья
В городе разгребают последствия снегопада
В исправительном учреждении прошло тематическое мероприятие
Также среди призов – квадроцикл и лодка