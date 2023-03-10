В Бурятии установят бюст экс-министру образования РБ

В Улан-Удэ проведут международную конференцию, посвящённую памяти Сергея Намсараева
С 19 по 20 июня в Улан-Удэ состоится международная научно-практическая конференция «Трансформация регионального образовательного пространства в современных социально-политических условиях», посвящённая памяти министра образования и науки РБ с 1989 по 2008 годы, заслуженного учителя Российской Федерации, доктора педагогических наук, профессора Сергея Намсараева. Мероприятие проведут в Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова.
- В рамках конференции предполагается обсудить широкий спектр проблем, - сообщает пресс-служба БГУ. - Особое внимание будет уделено осмыслению профессионального наследия и научно-педагогических идей С. Д. Намсараева в условиях трансформации регионального образовательного пространства, выявлению, обобщению и презентации лучших стратегий и технологий деятельности по организации наставничества в системе общего, дополнительного и профессионального образования.
Планируется проведение мастер-классов, работа в творческих мастерских инновационных образовательных организаций города Улан-Удэ, выставка-конкурс изделий народных промыслов участников российского сообщества «Страна мастеров», презентация книги воспоминаний, торжественная церемония открытия бюста профессору С.Д. Намсараеву (ГАО ДПО РБ БРИОП), научные доклады, личные воспоминания, круглый стол в очно-дистанционном формате и вручение удостоверений установленного образца о завершении курсов повышения квалификации. Материалы конференции будут опубликованы в вестнике БГУ.
Возрастное ограничение: 16+.
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