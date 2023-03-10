Омбудсмен рассказала о безвестно пропавшем участнике СВО из Бурятии



Недавно к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась жительница Заиграевского района. Сельчанка попросила омбудсмена о помощи – её муж, уехавший на специальную военную операцию, пропал без вести.



Как выяснилось, осенью мужчину призвали на СВО в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. Юлия Жамбалова приняла все необходимые меры по поиску супруга женщины. Поиски со стороны воинских формирований продолжаются, сообщили в аппарате уполномоченного.

