10 марта

09 марта

Популярное

В Улан-Удэ стартовал фотоконкурс «Любимая цифра 100»

В Улан-Удэ стартовал фотоконкурс «Любимая цифра 100»
Общество,  Фото:pixabay.com
Победителей наградят накануне празднования Дня города

В Улан-Удэ всех желающих приглашает к участию в фотоконкурсе «Любимая цифра 100». Конкурс проводится в рамках празднования Дня города-2023 и тематического года, посвящённого столетию Бурятии.

- Неважно, что у вас в руках – фотокамера или смартфон, профессионал вы или любитель, местный житель или гость – вы можете участвовать в конкурсе и имеете шанс победить, - сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.

Участникам нужно сделать фото, где главной фигурой будет цифра 100 (креатив приветствуется). Затем его надо разместить у себя на странице с хештегом #Любимаяцифра100. Также необходимо подписаться на группы ЦКД Улан-Удэ и комитета по культуре в «ВКонтакте» и открыть страницу на время проведения конкурса.

20 участников, набравшие наибольшее количество лайков, пройдут в финал на общее голосование. Награждение победителей конкурса состоится через 100 дней, накануне празднования Дня города.

Возрастное ограничение: 0+.
Улан-Удэ конкурс фотоконкурс Бурятия юбилей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцы пожаловались на разруху в городском парке
Улан-удэнцы пожаловались на разруху в городском парке
Общество, 10.03.2023
Из-за вандалов в зоне отдыха сломались качели и покосились лавочки
В Бурятии Мухоршибирский район бьёт рекорды по заразным болезням животных
В Бурятии Мухоршибирский район бьёт рекорды по заразным болезням животных
Общество, 10.03.2023
Там насчитали сразу шесть неблагополучных пунктов
В Туве усилят борьбу с волками
В Туве усилят борьбу с волками
Общество, 10.03.2023
В республике объявлен месячник по регулированию численности серых хищников
Жители Бурятии рвутся стать участниками соцпроекта «Брат отца»
Жители Бурятии рвутся стать участниками соцпроекта «Брат отца»
Общество, 10.03.2023
Отмечается, что это не разовая, а постоянная помощь семьям погибших
Озвучены планы по развитию Байкальского нейтринного телескопа
Озвучены планы по развитию Байкальского нейтринного телескопа
Общество, 10.03.2023
Девять вузов и научных организаций объединили усилия для развития российской нейтринной программы
На севере Бурятии реконструируют ещё один музей
На севере Бурятии реконструируют ещё один музей
Общество, 10.03.2023
Модернизацию проведут в краеведческом музее в Нижнеангарске
В заповеднике Забайкалья проведены зимние маршрутные учёты
В заповеднике Забайкалья проведены зимние маршрутные учёты
Общество, 10.03.2023
Численность лосей и изюбрей признали стабильной
В Улан-Удэ выберут воспитателя года
В Улан-Удэ выберут воспитателя года
Общество, 10.03.2023
На следующей неделе состоится очный тур городского профессионального конкурса
В микрорайоне Улан-Удэ отловили 10 собак
В микрорайоне Улан-Удэ отловили 10 собак
Общество, 10.03.2023
В Забайкальском прошёл «собачий» рейд
На МАПП Забайкальск запустят электронную очередь
На МАПП Забайкальск запустят электронную очередь
Общество, 10.03.2023
Она начнёт работать с начала осени
18 жителям Иркутской области вручили госнаграды
18 жителям Иркутской области вручили госнаграды
Общество, 10.03.2023
Отмечены были деятели науки, культуры, искусства и других сфер
Футболисты Бурятии прошли в финал всероссийских соревнований
Футболисты Бурятии прошли в финал всероссийских соревнований
Общество, 10.03.2023
В столице Бурятии состоялся школьный финал ДФО по мини-футболу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^