Победителей наградят накануне празднования Дня города
В Улан-Удэ всех желающих приглашает к участию в фотоконкурсе «Любимая цифра 100». Конкурс проводится в рамках празднования Дня города-2023 и тематического года, посвящённого столетию Бурятии.
- Неважно, что у вас в руках – фотокамера или смартфон, профессионал вы или любитель, местный житель или гость – вы можете участвовать в конкурсе и имеете шанс победить, - сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.
Участникам нужно сделать фото, где главной фигурой будет цифра 100 (креатив приветствуется). Затем его надо разместить у себя на странице с хештегом #Любимаяцифра100. Также необходимо подписаться на группы ЦКД Улан-Удэ и комитета по культуре в «ВКонтакте» и открыть страницу на время проведения конкурса.
20 участников, набравшие наибольшее количество лайков, пройдут в финал на общее голосование. Награждение победителей конкурса состоится через 100 дней, накануне празднования Дня города.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ стартовал фотоконкурс «Любимая цифра 100»
Общество, Фото:
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