10 марта

09 марта

Популярное

В микрорайоне Улан-Удэ отловили 10 собак

В микрорайоне Улан-Удэ отловили 10 собак
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В Забайкальском прошёл «собачий» рейд

115 домовладений обследовали мобильные группы в ходе межведомственного рейда в микрорайоне Забайкальский в столице Бурятии. Составлено четыре протокола за нарушение правил выгула домашних животных и порядка регистрации собак. Ветеринары вакцинировали три собаки, зарегистрировали - две. Служба отлова поймала 10 животных, рассказали в администрации Октябрьского района города Улан-Удэ.

Также была проведена профилактическая беседа с учащимися школы №55. Ребятам рассказали об ответственном обращении с домашними питомцами, необходимости их регистрации, вакцинации, соблюдения правил выгула собак и др. Отдельное внимание было уделено мерам личной безопасности при встрече с безнадзорными животными.

Кроме этого, территория общеобразовательного учреждения обследована на наличие безнадзорных собак.

В управлении по информационной политике Улан-Удэ призвали сообщать о безнадзорных собаках в службы отлова:
- в Советском районе – ООО «ЦАСС», тел. 37-83-13;
- в Железнодорожном – ООО «Ананда», тел. 62-19-99;
- в Октябрьском – ИП Жихарева, тел. 67-92-92.
собаки Улан-Удэ рейд безнадзорные собаки бродячие животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Туве усилят борьбу с волками
В Туве усилят борьбу с волками
Общество, 10.03.2023
В республике объявлен месячник по регулированию численности серых хищников
Жители Бурятии рвутся статься участниками соцпроекта «Брат отца»
Жители Бурятии рвутся статься участниками соцпроекта «Брат отца»
Общество, 10.03.2023
Отмечается, что это не разовая, а постоянная помощь семьям погибших
Озвучены планы по развитию Байкальского нейтринного телескопа
Озвучены планы по развитию Байкальского нейтринного телескопа
Общество, 10.03.2023
Девять вузов и научных организаций объединили усилия для развития российской нейтринной программы
На севере Бурятии реконструируют ещё один музей
На севере Бурятии реконструируют ещё один музей
Общество, 10.03.2023
Модернизацию проведут в краеведческом музее в Нижнеангарске
В заповеднике Забайкалья проведены зимние маршрутные учёты
В заповеднике Забайкалья проведены зимние маршрутные учёты
Общество, 10.03.2023
Численность лосей и изюбрей признали стабильной
В Улан-Удэ выберут воспитателя года
В Улан-Удэ выберут воспитателя года
Общество, 10.03.2023
На следующей неделе состоится очный тур городского профессионального конкурса
В микрорайоне Улан-Удэ отловили 10 собак
В микрорайоне Улан-Удэ отловили 10 собак
Общество, 10.03.2023
В Забайкальском прошёл «собачий» рейд
На МАПП Забайкальск запустят электронную очередь
На МАПП Забайкальск запустят электронную очередь
Общество, 10.03.2023
Она начнёт работать с начала осени
18 жителям Иркутской области вручили госнаграды
18 жителям Иркутской области вручили госнаграды
Общество, 10.03.2023
Отмечены были деятели науки, культуры, искусства и других сфер
Футболисты Бурятии прошли в финал всероссийских соревнований
Футболисты Бурятии прошли в финал всероссийских соревнований
Общество, 10.03.2023
В столице Бурятии состоялся школьный финал ДФО по мини-футболу
В Бурятии установят бюст экс-министру образования РБ
В Бурятии установят бюст экс-министру образования РБ
Общество, 10.03.2023
В Улан-Удэ проведут международную конференцию, посвящённую памяти Сергея Намсараева
В Бурятии собираются провести фестиваль «Тэнгэри Азии»
В Бурятии собираются провести фестиваль «Тэнгэри Азии»
Общество, 10.03.2023
Мероприятие поспособствует объединению всех жителей Азии
11-классники Бурятии улучшат знания по избирательному праву
11-классники Бурятии улучшат знания по избирательному праву
Общество, 10.03.2023
Они примут участие в онлайн-игре «Я – будущий избиратель!»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^