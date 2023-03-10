В микрорайоне Улан-Удэ отловили 10 собак

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

В Забайкальском прошёл «собачий» рейд



115 домовладений обследовали мобильные группы в ходе межведомственного рейда в микрорайоне Забайкальский в столице Бурятии. Составлено четыре протокола за нарушение правил выгула домашних животных и порядка регистрации собак. Ветеринары вакцинировали три собаки, зарегистрировали - две. Служба отлова поймала 10 животных, рассказали в администрации Октябрьского района города Улан-Удэ.



Также была проведена профилактическая беседа с учащимися школы №55. Ребятам рассказали об ответственном обращении с домашними питомцами, необходимости их регистрации, вакцинации, соблюдения правил выгула собак и др. Отдельное внимание было уделено мерам личной безопасности при встрече с безнадзорными животными.



Кроме этого, территория общеобразовательного учреждения обследована на наличие безнадзорных собак.



В управлении по информационной политике Улан-Удэ призвали сообщать о безнадзорных собаках в службы отлова:

- в Советском районе – ООО «ЦАСС», тел. 37-83-13;

- в Железнодорожном – ООО «Ананда», тел. 62-19-99;

- в Октябрьском – ИП Жихарева, тел. 67-92-92.

