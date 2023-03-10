В Туве усилят борьбу с волками

В республике объявлен месячник по регулированию численности серых хищников



В Туве мероприятия по усилению борьбы с серыми хищниками продлятся до 4 апреля, сообщили в государственном комитете по охране объектов животного мира РТ. В рамках месячника на территориях муниципальных образований будет организована загонная охота, а также добыча волков на особо охраняемых природных территориях – заказниках. В течение месячника будет проводиться мониторинг перемещения хищников, и в случае их обнаружения в районах должны оперативно организовать бригады охотников-волчатников. Основная цель месячника – регулирование численности зверя, наносящего значительный ущерб сельскому хозяйству республики.



В течение месячника специалисты Госкомохоты будут проводить инструктажи лиц, участвующих в коллективной охоте, по технике безопасности и порядку ведения охоты. Ведомство будет также выделять бригадам волчатников необходимое количество ГСМ для организации облавных охот.



Будет продолжена работа по выдаче разрешений на добычу волка, а также будут приниматься меры по своевременной выплате вознаграждений за добычу хищников.



По информации официального портала Республики Тыва, власти региона субсидируют деятельность по отстрелу волков в виде премий охотникам за каждого добытого зверя. На 2023 год она установлена в размере 8 тысяч рублей за взрослого волка и 4 тысячи – за детёныша.



В Туве утверждены плановые показатели добычи серых хищников на период 2022–2024 годов. За последние годы их численность на территории Тувы была сокращена более чем в 2 раза – с 2860 до 1388 особей. Чтобы достичь допустимого количества зверя, нужно изъять ещё более 300 единиц. Когда популяция сократится до 900–1000 особей, останется только поддерживать это количество, не допуская прироста. Для этого необходимо ежегодно истреблять не менее 303 животных, или 21,8% от зарегистрированного поголовья.



