Он будет назначен в весенние каникулы
В дни школьных каникул между Бурятией и Иркутской областью назначен дополнительный пассажирский поезд №505/506 Иркутск – Северобайкальск. Он будет курсировать между городами с 24 марта по 5 апреля 2023 года.
Из Иркутска поезд будет отправляться в 23:06 и через день прибывать в Северобайкальск в 9:00. В обратный рейс состав будет уходить в 17:05 и прибывать в областной центр спустя сутки в 6:10.
Время указано местное, сообщает пресс-служба ВСЖД.
Между Иркутском и Северобайкальском пустят дополнительный поезд
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