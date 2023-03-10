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В Бурятии «взяли на карандаш» двух пьющих матерей

В Бурятии «взяли на карандаш» двух пьющих матерей
Общество,  Фото:pixabay.com
Одну из них уличили в противоправных действиях против собственного ребёнка

В начале марта сотрудники органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) и представители ПДН навестили две семьи из сёл Санага и Шара-Азарга в Закаменском районе Бурятии. Они получили сигнал, что родители, у которых есть маленькие дети, злоупотребляют спиртным. Об этом сообщили в группе «Закамна-инфо.24/7».

В итоге на одну пьющую мать составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Побывали соцработники и у другой женщины, ранее совершившей противоправное деяние в отношении собственного ребёнка.

Обеих сельчанок пригласили на заседание КДН, после которого примут правовые решения. Органы опеки в тот же день обследовали ещё две семьи из Закамны. С родителями и детьми провели профилактические беседы.
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