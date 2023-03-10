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В Бурятии завершат ремонт моста через реку Алтан

В Бурятии завершат ремонт моста через реку Алтан
Общество,  Фото:минтранс Бурятии
Мост обещают ввести в эксплуатацию в этом году

В этом году в Еравнинском районе Бурятии завершат капитальный ремонт моста через реку Алтан вблизи села Исинга. Этот мост находится на 347 км автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита.

В прошлом сезоне строители демонтировали нуждающийся в ремонте мост и установили сваи опор. Также построили временную объездную дорогу. В текущем году продолжится устройство опор, установка пролётных строений, сообщили в минтрансе Бурятии.


Железобетонный мост через реку Алтан расположен в пяти километрах от улуса Исинга на региональной дороге, соединяющей Заиграевский, Еравнинский и Баунтовский эвенкийский районы. Его построили в 1991 году, за время эксплуатации местами разрушились насадки моста, накренились сваи, потрескались опоры, появилась коррозия на арматуре.

- В результате комиссионного обследования было принято решение ремонтировать мост. Мосты – это одни из ключевых дорожных объектов, обеспечивающих бесперебойное транспортное сообщение. Отмечу, в первую очередь в программу нацпроекта были включены объекты с высокой изношенностью и в аварийном состоянии. Мост вблизи Исинги введут в эксплуатацию уже в этом году, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

- На объекте отремонтируют опоры моста, пролётные строения, приведут к нормативу проезжую часть и подходы. Также произведут работы по укладке гидроизоляции в одежде ездового полотна, заполнению швов омоноличивания, устройству сопряжения проезжей части, дренажной системы водоотвода, - рассказал и.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров.

Ремонт моста проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
мост ремонтные работы

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