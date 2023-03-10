На дороги Улан-Удэ за ночь высыпали 350 тонн песка

В городе разгребают последствия снегопада



Вечером 9 марта в столице Бурятии прошёл снег. Сотрудники городского комбината по благоустройству (КБУ) тут же приступили к ликвидации его последствий – они подсыпали дороги всю ночь, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



Коммунальщики «пропесочили» в общей сложности 150 участков на улицах Ербанова, Балтахинова, Музейная, Ключевская, Пищевая, Николая Петрова, Терешковой, Зои Космодемьянской, Ленина, Бабушкина, проспектах Строителей и 50-летия Октября и в сотых кварталах. Они высыпали на дороги 350 тонн песка. После подобных снегопадов в среднем за сутки обычно уходит 300-400 тонн.



Особое внимание уделяют наиболее опасным участкам. В их числе – крутые спуски и подъёмы, перекрёстки и остановочные карманы. Сотрудники КБУ продолжают подсыпку, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта.



Жителей бурятской столицы призвали в гололёд быть предельно внимательными за рулём – соблюдать скорость и дистанцию, не совершать резких манёвров и не отвлекаться на мобильные телефоны, а если есть возможность – пересесть на общественный транспорт. Сообщить о скользких участках можно, позвонив в диспетчерскую службу комбината по телефону 8 (3012) 379-646 или 380-838.

