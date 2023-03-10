Порывы ветра достигнут 22 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 марта по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах 17-22 м/с, позёмка, метели, заносы. Температура днём -5,-10, местами -11,-16.
В Улан-Удэ днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура днём -5,-7.
В Бурятии местами метели
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