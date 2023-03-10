10 марта

09 марта

Популярное

В Бурятии местами метели

В Бурятии местами метели
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Порывы ветра достигнут 22 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, 10 марта по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах 17-22 м/с, позёмка, метели, заносы. Температура днём -5,-10, местами -11,-16.

В Улан-Удэ днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура днём -5,-7.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии местами метели
В Бурятии местами метели
Общество, 10.03.2023
Порывы ветра достигнут 22 м/с
Улан-Удэ примет всероссийский турнир по вольной борьбе
Улан-Удэ примет всероссийский турнир по вольной борьбе
Общество, 09.03.2023
За медали поборются спортсмены 2006-2007 годов рождения
В Бурятии модернизируют две модельные библиотеки
В Бурятии модернизируют две модельные библиотеки
Общество, 09.03.2023
Будут обновлены учреждения в Мухоршибирском и Тарбагатайском районах
Более 1000 иркутян разгадывали кроссворды на чемпионате
Более 1000 иркутян разгадывали кроссворды на чемпионате
Общество, 09.03.2023
Завершился отборочный тур чемпионата по отгадыванию кроссвордов
В Бурятии пройдёт VI этап кубка по ориентированию
В Бурятии пройдёт VI этап кубка по ориентированию
Общество, 09.03.2023
Победителей и призёров наградят дипломами
В Кяхте открылась выставка о символе года
В Кяхте открылась выставка о символе года
Общество, 09.03.2023
Также посетители смогут принять участие в образовательной программе
В парках Улан-Удэ женщинам подарили 1000 цветов
В парках Улан-Удэ женщинам подарили 1000 цветов
Общество, 09.03.2023
Дам поздравили медведь и Чебурашка
Военные России и Монголии начали готовиться к учениям «Селенга-2023»
Военные России и Монголии начали готовиться к учениям «Селенга-2023»
Общество, 09.03.2023
В Бурятии стартовал первый раунд консультаций
10 марта в Иркутской области «завоют» сирены
10 марта в Иркутской области «завоют» сирены
Общество, 09.03.2023
В регионе пройдёт комплексная проверка систем оповещения населения
В районе Бурятии поздравили двух долгожительниц
В районе Бурятии поздравили двух долгожительниц
Общество, 09.03.2023
В Закамне встретили свои юбилейные дни рождения два участника трудового фронта
В Улан-Удэ наградили детские театральные коллективы
В Улан-Удэ наградили детские театральные коллективы
Общество, 09.03.2023
В городе завершился фестиваль «Серебряная маска»
Борцы Бурятии выиграли 29 медалей первенства ДФО
Борцы Бурятии выиграли 29 медалей первенства ДФО
Общество, 09.03.2023
Из них 10 наград золотые, 9 – серебряные и 10 – бронзовые
В Бурятии отметили 25-летие обретения мощей Матроны Московской
В Бурятии отметили 25-летие обретения мощей Матроны Московской
Общество, 09.03.2023
Богослужения прошли в Свято-Одигитриевском соборе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^