В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии поздравили женщин с 8 марта













Цветы, поздравления и подарки росгвардейцы вручили матерям и супругам погибших коллег, а также своим подопечным – женщинам-ветеранам службы и детям войны.В Международный женский день сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Еравнинскому району поздравили Октябрину Дашинимаевну Гомбоеву и Светлану Себатуловну Кошелеву, матерей погибших при исполнении служебного долга коллег – младшего сержанта милиции Владимира Гомбоева и ефрейтора Андрея Кошелева.В посёлке Багдарин росгвардейцы поздравили ветеранов охраны: Татьяну Георгиевну Кастрюлину и Татьяну Александровну Вылкову, а также Любовь Павловну Белокопытову, которая в годы Великой Отечественной войны ребёнком трудилась на золотодобывающем прииске.Сотрудники вневедомственной охраны не забывают о своих подопечных и в будние дни – оказывают помощь по хозяйству, помогают в колке дров, уборке, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.