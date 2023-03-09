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В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии поздравили женщин с 8 марта

В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии поздравили женщин с 8 марта
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Они вручили им цветы и подарки

Цветы, поздравления и подарки росгвардейцы вручили матерям и супругам погибших коллег, а также своим подопечным – женщинам-ветеранам службы и детям войны.

В Международный женский день сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Еравнинскому району поздравили Октябрину Дашинимаевну Гомбоеву и Светлану Себатуловну Кошелеву, матерей погибших при исполнении служебного долга коллег – младшего сержанта милиции Владимира Гомбоева и ефрейтора Андрея Кошелева.



В посёлке Багдарин росгвардейцы поздравили ветеранов охраны: Татьяну Георгиевну Кастрюлину и Татьяну Александровну Вылкову, а также Любовь Павловну Белокопытову, которая в годы Великой Отечественной войны ребёнком трудилась на золотодобывающем прииске.

Сотрудники вневедомственной охраны не забывают о своих подопечных и в будние дни – оказывают помощь по хозяйству, помогают в колке дров, уборке, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии. 

Росгвардия 8 марта

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